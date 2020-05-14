





Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin 1 numaralı adayı olan Nenad Bjelica, Hırvat spor gazetesi Sportske Novosti'ye konuştu. Genç hoca, "Ali Koç ile 3 kez görüştük. F.Bahçe çok büyük bir kulüp ve her teknik direktör için ilgi çekici bir macera olur" ifadesini kullandı.