Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin 1 numaralı adayı olan Nenad Bjelica, Hırvat spor gazetesi Sportske Novosti'ye konuştu. Genç hoca, "Ali Koç ile 3 kez görüştük. F.Bahçe çok büyük bir kulüp ve her teknik direktör için ilgi çekici bir macera olur" ifadesini kullandı.
TÜM ŞARTLARI KONUŞTUK
Henüz bir anlaşma olmadığını belirten Bjelica, "İlk iki görüşme daha bilgilendiriciydi, son görüşmemizde tüm şartları konuştuk... Finansal konular üzerinde görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
ÇOK TEKLİF ALDIM AMA…
Birçok kulüpten teklif aldığını söyleyen Hırvat teknik adam, "Ancak hepsini bir kenara koydum. Çünkü benimle ilgilenen en büyük kulüp Fenerbahçe. 30 milyon taraftarı var" diye konuştu.
ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK
Bjelica'nın bu açıklamalarının ardından 1 hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Aradaki pürüzlerin giderileceği ve Hırvat hocanın imza atacağı gelen bilgiler arasında.
SON KARARI KOÇ VERECEK
Başta Bjelica olmak üzere birçok teknik adamla masaya oturan Fenerbahçe artık karar aşamasında… Başkan Ali Koç'un 1 hafta içinde takımın başına getirilecek hocayı belirlemesi bekleniyor.