



2 KALECİ İHTİMALİ VAR

Yönetimin uygun şartlar oluşması durumunda 4 adaydan 2'sini de kadroya katma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Bu durumda genç kaleciler Utku ve Ersin'in kiralanabileceği belirlendi.



KALEDE GÜVEN VERİYOR

Erzurumspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Bosna Hersekli Sehic'e Beşiktaş dışında da birçok kulüp talip oldu.