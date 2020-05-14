Beşiktaş'ta kaleci adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Gelecek sezon kaleyi emin ellere teslim etmek isteyen yönetim Volkan Babacan, Sinan Bolat ve Fabri'den sonra Erzurumspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Boşnak file bekçisi Sehic'i de listesine aldı.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sehic'i Sergen Yalçın'ın topu oyuna sokmasındaki başarısından dolayı tercih ettiği öğrenildi. Sehic'in de Beşiktaş'a sıcak baktığı belirlendi.
MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR
Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynayan 31 yaşındaki tecrübeli kaleci ile görüşmeyi planlayan yöneticilerin ardından kale için yol haritasını kesin olarak belirlemesi bekleniyor.
2 KALECİ İHTİMALİ VAR
Yönetimin uygun şartlar oluşması durumunda 4 adaydan 2'sini de kadroya katma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Bu durumda genç kaleciler Utku ve Ersin'in kiralanabileceği belirlendi.
KALEDE GÜVEN VERİYOR
Erzurumspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Bosna Hersekli Sehic'e Beşiktaş dışında da birçok kulüp talip oldu.