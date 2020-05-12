15 Mayıs müjdesi

Türkiye Jokey Kulübü dün yazılı bir açıklama yaparak at yarışlarının başlatılması için hazır olduklarını duyurdu. Açıklamada, "Yarışların başlatılmasının Covid-19 salgını bağlamında ilave bir risk oluşturmayacağı ve hayatın normalleşmesine yönelik toplumu psikolojik anlamda rahatlatacağına inanmaktayız. Aldığımız tüm önlemlere ilaveten, hipodromlarımızın dış dünya ile irtibatını keserek zorunlu karantina uygulaması ile birlikte 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tüm sorumluluk üzerimizde olmak üzere başlatılması için hazırız" denildi.