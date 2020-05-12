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    • Spor
    • 12.05.2020 Gazete
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    'dan müjdesi

    dün yazılı bir açıklama yaparak (), “Yarışların ’tan itibaren tüm sorumluluk üzerimizde olmak üzere başlatılması için hazırız” dedi.

    15 Mayıs müjdesi
    dün yazılı bir açıklama yaparak at yarışlarının başlatılması için hazır olduklarını duyurdu. Açıklamada, "Yarışların başlatılmasının Covid-19 salgını bağlamında ilave bir risk oluşturmayacağı ve hayatın normalleşmesine yönelik toplumu psikolojik anlamda rahatlatacağına inanmaktayız. Aldığımız tüm önlemlere ilaveten, hipodromlarımızın dış dünya ile irtibatını keserek zorunlu karantina uygulaması ile birlikte 2020 tarihinden itibaren tüm sorumluluk üzerimizde olmak üzere başlatılması için hazırız" denildi.
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