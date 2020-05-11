Yeni Malatyaspor’da antrenmanlar başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Covid-19 salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular bugün toplanıp idman yapacak. Çalışmalara Hikmet Karaman'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra idmanlara başlayacağı öğrenildi.
BOCA JUNİORS GÖZÜNÜ PODOLSKİ'YE ÇEVİRDİ
Antalyaspor'un devre arasında Japonya'nın Vissel Kobe takımından transfer ettiği Lukas Podolski için Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'un devreye girdiği iddia edildi. Daha önce Danielle De Rossi'yi transfer eden Boca Juniors'un Podolski'yi alarak gündem yaratmak için her hamleyi yapacağı öne sürüldü.
İspanya ve Portekiz'de toplam 8 vaka daha
Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes'te 3 futbolcunun yeni tip coronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Vakalar bununla da sınırlı kalmadı. İspanya 1. ve 2. futbol liglerinde antrenmanlara başlamak için yeni tip coronavirüs (Kovid-19) testine giren futbolculardan 5'inin sonucu daha pozitif çıktı.
BOCA JUNİORS GÖZÜNÜ PODOLSKİ'YE ÇEVİRDİ
Antalyaspor'un devre arasında Japonya'nın Vissel Kobe takımından transfer ettiği Lukas Podolski için Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'un devreye girdiği iddia edildi. Daha önce Danielle De Rossi'yi transfer eden Boca Juniors'un Podolski'yi alarak gündem yaratmak için her hamleyi yapacağı öne sürüldü.
İspanya ve Portekiz'de toplam 8 vaka daha
Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes'te 3 futbolcunun yeni tip coronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Vakalar bununla da sınırlı kalmadı. İspanya 1. ve 2. futbol liglerinde antrenmanlara başlamak için yeni tip coronavirüs (Kovid-19) testine giren futbolculardan 5'inin sonucu daha pozitif çıktı.