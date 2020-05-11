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    • Spor
    • 11.05.2020 Gazete
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    Yeni Malatyaspor’da antrenmanlar başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Covid-19 salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren BtcTurk futbolcular bugün toplanıp idman yapacak. Çalışmalara 'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra idmanlara başlayacağı öğrenildi.

    Yeni Malatyaspor’da antrenmanlar başlıyor
    Covid-19 salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren BtcTurk futbolcular bugün toplanıp idman yapacak. Çalışmalara 'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra idmanlara başlayacağı öğrenildi.



    GÖZÜNÜ PODOLSKİ'YE ÇEVİRDİ
    Antalyaspor'un devre arasında 'nın Vissel Kobe takımından ettiği için Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'un devreye girdiği iddia edildi. Daha önce Danielle De Rossi'yi transfer eden Boca Juniors'un Podolski'yi alarak gündem yaratmak için her hamleyi yapacağı öne sürüldü.

    ve Portekiz'de toplam 8 vaka daha
    Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes'te 3 futbolcunun yeni tip coronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Vakalar bununla da sınırlı kalmadı. İspanya 1. ve 2. futbol liglerinde antrenmanlara başlamak için yeni tip coronavirüs (Kovid-19) testine giren futbolculardan 5'inin sonucu daha pozitif çıktı.
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