TFF daha önce hazırlık aşaması için yayınladığı "Futbola Dönüş" öneri protokolünün 48 sayfadan oluşan tüm metnini yayınladı. Maçlarda uygulanacak olan ve bir futbol takımında coronavirüse rastlanması durumunda atılacak adımlar protokolde detaylıca anlatıldı. İşte TFF'nin Türkiye'de futbolun kontrollü bir şekilde başlaması için yayınladığı yeni kurallar:
1 - KADRO TESTLE BELİRLENECEK
MAÇLARDAN 2 gün önce takımlara coronavirüs testi uygulanacak. Testlerin sonucuna göre maç kafilesi belirlenecek. Takımların kamplarında da en az sayıda personel görev yapacak.
2 - SOSYAL MESAFE UYGULANACAK
Hazırlık aşamasında olduğu gibi maç döneminde de 'sosyal mesafe' kuralına dikkat edilecek. Deplasman seyahatlerinde tek kişilik odalarda kalınacak. Yemekler gruplar halinde yenecek.
3 - STAT GİRİŞİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ
Kulüpler 6 saate kadar olan deplasman yolculuklarını otobüsle yapacak. Statlar maç sabahı ya da bir gün öncesinden dezenfekte edilecek. Stat girişlerinde herkesin ateşi ölçülecek.
4 - MASKE KULLANIMI ZORUNLU
Stat içinde maske kullanımı zorunlu olacak. Futbolcular ve hakemler stada girişte maskelerini takacak. Bu iki grup, maskelerini sahada ise çıkaracak. Diğer herkes için maske zorunlu.
5 - TOPLU SEVİNÇ DE ARTIK YASAK
Maç öncesi seremonide tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı verilmeyecek. Gol sevinçleri toplu şekilde gerçekleşmeyecek.
Oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecek.
6 - RÖPORTAJLAR VİDEOKONFERANSLA
Maçlarda 70'i yayıncı kuruluştan olmak üzere 110 medya mensubu olacak. Gazeteciler için de maske zorunlu tutulacak. TFF, maç sonu röportajlarının da videokonferansla yapılmasını önerdi.
YATIŞ YAPANA DÖNÜŞ YOK!
TFF, maçların oynandığı dönemde coronavirüse yakalanan ve hastaneye yatan futbolcuya, sezonun geri kalanı için takımına katılma yolunu kapattı. Hastalığı evde geçiren futbolcular ise 5'er gün arayla en az 3 testlerinin negatif çıkmasının ardından en erken 15 gün sonra takımlarına dahil olabilecek. Maçların oynandığı süre içinde bir takımda vakaya rastlanırsa, o takımın son 4 haftada rakip olduğu ekipler taranacak.
ELDİVENSİZ TEMASA DEZENFEKTE
TFF'nin yayınladığı protokole göre nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilecek. Top toplayıcı çocuklar eldiven ve maske kullanacak. Ayrıca aralarında belli bir mesafe olacak. Yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı konulacak. Sık sık dezenfekte uygulanacak.
OYUNUN RUHUNA AYKIRI - İLKER YAĞCIOĞLU
TFF'nin belirlediği protokol güvenlik açısından önemli ancak pratikte bunların uygulanması çok zor. Gol sevinci sonrasında toplu halde sevinmeme futbolun ruhuna aykırı. Şampiyonluğa ya da küme düşmeye oynayan takımlar adrenalinin tavan yaptığı maçlarda duygularının önüne geçmeyi başaramaz. Saha dışında birçok önlem alınsa da düdüğün çalınmasıyla futbolcular her şeyi unutur ve futbolcular coşkularını da üzüntülerini de yaşar.
FUTBOL BİR TEMAS OYUNU-OKTAY DERELİOĞLU
TFF'nin "Futbola Dönüş Öneri" protokolü detaylı incelendiğinde "Nasıl oynanmaz" protokolüdür. Bu kadar kapsamlı detayların uygulanması gerçekten çok zor. Özellikle adrenalinin yüksek olduğu maçlarda kontrolü sağlamak çok zor. Toplu sevinmeyi yasakladığın oyuncu, ikili mücadeleye girecek, baraj kuracak, kornerde yakın temasa girecek... Futbol bir temas oyunu ve bu olmazsa olmaz. Futbolda teması önlemek kurallarla mümkün değil.
ÖNCELİK MAÇLARI OYNAMAK - EVREN TURHAN
Kulüplerin maçlara ara verilen dönemde bulunduğu zor durumu göze aldığımızda öncelik bir şekilde maçları oynamak olmalı. TFF'nin önerileri uygulaması zor olsa da futbolcular maçtan önce yapacakları toplantılarla toplu sevinç gibi konularda riski azaltabilir. Saha dışında alınan tedbirler de önleyici seviyede. Hakemlere iki metreden fazla yaklaşılmaması kuralını normalde de uygularsak daha tempolu bir lig seyrederiz.