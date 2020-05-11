



OYUNUN RUHUNA AYKIRI - İLKER YAĞCIOĞLU

TFF'nin belirlediği protokol güvenlik açısından önemli ancak pratikte bunların uygulanması çok zor. Gol sevinci sonrasında toplu halde sevinmeme futbolun ruhuna aykırı. Şampiyonluğa ya da küme düşmeye oynayan takımlar adrenalinin tavan yaptığı maçlarda duygularının önüne geçmeyi başaramaz. Saha dışında birçok önlem alınsa da düdüğün çalınmasıyla futbolcular her şeyi unutur ve futbolcular coşkularını da üzüntülerini de yaşar.



FUTBOL BİR TEMAS OYUNU-OKTAY DERELİOĞLU

TFF'nin "Futbola Dönüş Öneri" protokolü detaylı incelendiğinde "Nasıl oynanmaz" protokolüdür. Bu kadar kapsamlı detayların uygulanması gerçekten çok zor. Özellikle adrenalinin yüksek olduğu maçlarda kontrolü sağlamak çok zor. Toplu sevinmeyi yasakladığın oyuncu, ikili mücadeleye girecek, baraj kuracak, kornerde yakın temasa girecek... Futbol bir temas oyunu ve bu olmazsa olmaz. Futbolda teması önlemek kurallarla mümkün değil.