



Galatasaray için Ada umudu… Sarı-Kırmızılılar'ın elden çıkarmak istediği Senegalli golcü Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı… Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İngiltere Championship ekibi Nottingham Forest'e transfer olacağının sinyalini verdi.



BİR ASLAN ASLA ÖLMEZ!

Diagne, Nottingham Forest logolu görseli, "Kader yazılmış ve gerçek. Her şey için teşekkürler. Tanrım benim için yaptığın her şey kabulüm. Bir Aslan asla ölmez" notu ile paylaştı.