herkes endişeli. Tesislerde yapılan Covid-19 testi sonucu biri futbolcu biri çalışan olmak üzere 2 futbolcuda testin pozitif çıkması üzerine seferberlik ilan edildi. Takımda büyük bir panik havası oluşurken özellikle Atiba'nın kronik astım hastası olması nedeniyle yüksek risk taşıyan isim olduğu ortaya çıktı.Kanadalı futbolcu izolasyon altına alınırken yaşanan gelişmeler sonrasında hem bugün hem de yarınki idmanlar iptal edildi. Futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar salı ve çarşamba yeniden teste girecek.Bu arada virüsün tesislerde çalışan bir güvenlik görevlisinden yayıldığı iddiaları sürerken tesislerde ek tedbirler alınacak.