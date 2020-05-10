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    • Spor
    • 10.05.2020 Gazete
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    'e ve ’dan teklif gelecek

    ’in menajeri Haluk Canatar, “Devre arasında Burnley Vedat’ı istedi ama yönetim vermedi. Kısa süre içinde ve ’dan yeni tkelifler gelecek” diye konuştu. Vedat Muriç'in yeni sezonda İtalya veya İngiltere'de kariyerini sürdürmesi bekleniyor.

    İngiltere ve İtalya’dan teklif gelecek
    Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının radarına giren 'le ilgili çok önemli bir açıklama geldi…




    Radyospor'a konuşan Kosovalı forvetin menajeri Haluk Canatar, "Devre arasında Burnley'den teklif geldi. ve Almanya'dan da talepler oldu ama yönetim teklifleri kabul etmedi. Yaşı ve sportif özellikleri sebebiyle İtalya, , İspanya ve Almanya kulüpleri tarafından izleniyor. İlgilerinin olmaması gayet doğal" dedi. Yeni sezon için Vedat'ı soran kulüpler olduğunu da ifade eden Canatar, "İngiltere'den resmi talep önümüzdeki gelecek. İtalya'dan da resmi talebin geleceğini biliyorum ama kulüp ismi veremem. Vedat mutlaka gitmek istiyor gibi bir durum yok. Bu liglerin de her kulübü bizim tercih edeceğimiz kulüpler değil" ifadelerini kullandı.
    Haberler Spor Vedat Muriç'e İngiltere ve İtalya’dan teklif gelecek
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