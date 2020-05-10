Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının radarına giren Vedat Muriç'le ilgili çok önemli bir açıklama geldi…
Radyospor'a konuşan Kosovalı forvetin menajeri Haluk Canatar, "Devre arasında Burnley'den teklif geldi. İtalya ve Almanya'dan da talepler oldu ama yönetim teklifleri kabul etmedi. Yaşı ve sportif özellikleri sebebiyle İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya kulüpleri tarafından izleniyor. İlgilerinin olmaması gayet doğal" dedi. Yeni sezon için Vedat'ı soran kulüpler olduğunu da ifade eden Canatar, "İngiltere'den resmi talep önümüzdeki gelecek. İtalya'dan da resmi talebin geleceğini biliyorum ama kulüp ismi veremem. Vedat mutlaka gitmek istiyor gibi bir durum yok. Bu liglerin de her kulübü bizim tercih edeceğimiz kulüpler değil" ifadelerini kullandı.
Radyospor'a konuşan Kosovalı forvetin menajeri Haluk Canatar, "Devre arasında Burnley'den teklif geldi. İtalya ve Almanya'dan da talepler oldu ama yönetim teklifleri kabul etmedi. Yaşı ve sportif özellikleri sebebiyle İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya kulüpleri tarafından izleniyor. İlgilerinin olmaması gayet doğal" dedi. Yeni sezon için Vedat'ı soran kulüpler olduğunu da ifade eden Canatar, "İngiltere'den resmi talep önümüzdeki gelecek. İtalya'dan da resmi talebin geleceğini biliyorum ama kulüp ismi veremem. Vedat mutlaka gitmek istiyor gibi bir durum yok. Bu liglerin de her kulübü bizim tercih edeceğimiz kulüpler değil" ifadelerini kullandı.