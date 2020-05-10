Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran’ı istedi

Balıkesirspor'un genç oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katmak istiyor. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Fenerbahçe alt yapısından yetişen forvet oyuncusu bu sezon 27 maçta 7 gole imza attı.sabah yapılan çalışma ile Trabzonspor hazırlıklarına devam etti. 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.Trabzonspor'un, Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrılması durumunda Mısır Ligi takımlarından Zamalek'te forma giyen Achraf Bencharki'yi transfer etmek istediği ve oyuncunun Bordo-Mavili takıma evet dediği iddia edildi. Bencharki'yi Fas Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Manuel da Costa'nın tavsiye ettiği de gelen haberler arasında.Trabzonspor'un efsanesi Şota, Şörloth'u İngiltere'den çok takımın istediğini söyledi. Şota, "Ancak kendi gelişimi için Trabzon'da kalmalı" dedi.