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    • Spor
    • 10.05.2020 Gazete
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    Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran’ı istedi

    Trabzonspor, 21 yaşındaki forvet Rahmi Anıl Başaran için Balıkesir’in kapısını çaldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 10 Mayıs 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Trabzonspor haberleri…

    Trabzonspor Başaran’ı istedi
    Trabzonspor, Balıkesirspor'un genç oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katmak istiyor. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Fenerbahçe alt yapısından yetişen forvet oyuncusu bu sezon 27 maçta 7 gole imza attı.

    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
    DÜN sabah yapılan çalışma ile Trabzonspor hazırlıklarına devam etti. 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

    NWAKAEME AYRILIRSA BENCHARKI HAZIR
    Trabzonspor'un, Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrılması durumunda Mısır Ligi takımlarından Zamalek'te forma giyen Achraf Bencharki'yi transfer etmek istediği ve oyuncunun Bordo-Mavili takıma evet dediği iddia edildi. Bencharki'yi Fas Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Manuel da Costa'nın tavsiye ettiği de gelen haberler arasında.

    ŞOTA: ŞÖRLOTH TRABZON'DA KALMALI
    Trabzonspor'un efsanesi Şota, Şörloth'u İngiltere'den çok takımın istediğini söyledi. Şota, "Ancak kendi gelişimi için Trabzon'da kalmalı" dedi.
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