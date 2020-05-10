Spor Dünyası’nda corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde sporcuların sosyal medyada yaptığı paylaşımları büyük ilgi görüyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU
Milli futbolcumuz coronavirüsten korunmak için maskesini takmayı ihmal etmiyor
SERGIO RAMOS
REAL Madrid'in yıldız futbolcusu evinde çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.
BERKE ÖZER
KARANTİNA süresi biten Fenerbahçe'nin kalecisi İstanbul'daki evinde maske ile poz verdi.
DIAGNE
BONSERVİSİ G.Saray'da olan Diagne, bireysel çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.
EMRE MOR
OLYMPIAKOS'TA forma giyen Emre Mor da liglere verilen arayı iyi değerlendiren isimlerden.
GÜVEN YALÇIN
BİR süre önce bıyık bırakan Beşiktaş'ın genç oyuncusu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.