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    • Spor
    • 10.05.2020 Gazete
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    Spor Dünyası’nda corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde sporcuların sosyal medyada yaptığı paylaşımları büyük ilgi görüyor. Milli futbolcumuz coronavirüsten korunmak için maskesini takmayı ihmal etmiyor.



    Coronavirüs sürecinde sporcuların sosyal medyada yaptığı paylaşımları büyük ilgi görüyor.

    HAKAN ÇALHANOĞLU
    Milli futbolcumuz coronavirüsten korunmak için maskesini takmayı ihmal etmiyor



    SERGIO RAMOS
    REAL Madrid'in yıldız futbolcusu evinde çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.



    BERKE ÖZER
    KARANTİNA süresi biten Fenerbahçe'nin kalecisi İstanbul'daki evinde maske ile poz verdi.



    DIAGNE
    BONSERVİSİ G.Saray'da olan Diagne, bireysel çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.



    EMRE MOR
    OLYMPIAKOS'TA forma giyen Emre Mor da liglere verilen arayı iyi değerlendiren isimlerden.



    GÜVEN YALÇIN
    BİR süre önce bıyık bırakan Beşiktaş'ın genç oyuncusu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

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