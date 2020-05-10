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    • Spor
    • 10.05.2020 Gazete
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    'ta biri futbolcu biri personel iki kişide Covid 19’a rastlandı

    Futbolun 12 Haziran’da başlaması düşünülürken A.Gücü ve F.Bahçe'den sonra da virüsle sarsıldı. Bir futbolcu, bir çalışanı ntest sonuçları pozitif çıktı. Bu gelişme sonrası salı gününe kadar olan tüm midanlar iptal edildi.

    Kartal'da Corona şoku
    Corona 'ı da vurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada önceki gün tesislerde tüm futbolculara, teknik heyete ve çalışanlara Covid-19 testi uygulandığı vurgulanarak, "Bu test sonucunda bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 tespit edilmiştir" dendi.

    ANTRENMANLAR İPTAL EDİLDİ
    TESTi pozitif sonuçlanan oyuncu ile çalışan kişinin takip ve tedavi sürecine, derhal başlandığı vurgulandı. Bunun ardından Beşiktaş'ın pazartesi ve salı idmanları da yönetim tarafından iptal edildi.



    5 OYUNCU KARANTİNADAYDI
    Liglerin 19 Mart'ta askıya alınmasının ardından ülkelerine giden Ruiz, Lens, Adem Ljajic, Boateng ve N'Koudou, uçakla İstanbul'a geldikten sonra Güngören'de karantinaya alınmıştı.

    GÜVENLİKÇİDEN Mİ BULAŞTI
    TESİSLERDE çalışan güvenlik görevlisinin coronavirüs tedavisinden sonra görevinin başına dönmesi üzerine virüsü onun yaydığı iddiaları var.

    SALI GÜNÜ YENİ BİR TEST YAPILACAK
    Beşiktaş'ta yaşanan coronavirüs şokundan sonra takıma ve personele Salı günü 2. bir testin gerçekleştirileceği gelen bilgiler arasında. Bu testin sonuçlarının çok önemli olduğu ve bundan sonraki antrenmanlar için belirleyici olacağı da belirtildi.

    TEDBİRLER DE İŞE YARAMADI
    Yönetim virüsten korunmak ve dezenfekte için kabin bile yaptırdı. Ancak alınan önlemler yetersiz kaldı.

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