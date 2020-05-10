Corona Beşiktaş'ı da vurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada önceki gün tesislerde tüm futbolculara, teknik heyete ve çalışanlara Covid-19 testi uygulandığı vurgulanarak, "Bu test sonucunda bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 tespit edilmiştir" dendi.
ANTRENMANLAR İPTAL EDİLDİ
TESTi pozitif sonuçlanan oyuncu ile çalışan kişinin takip ve tedavi sürecine, derhal başlandığı vurgulandı. Bunun ardından Beşiktaş'ın pazartesi ve salı idmanları da yönetim tarafından iptal edildi.
5 OYUNCU KARANTİNADAYDI
Liglerin 19 Mart'ta askıya alınmasının ardından ülkelerine giden Ruiz, Lens, Adem Ljajic, Boateng ve N'Koudou, uçakla İstanbul'a geldikten sonra Güngören'de karantinaya alınmıştı.
GÜVENLİKÇİDEN Mİ BULAŞTI
TESİSLERDE çalışan güvenlik görevlisinin coronavirüs tedavisinden sonra görevinin başına dönmesi üzerine virüsü onun yaydığı iddiaları var.
SALI GÜNÜ YENİ BİR TEST YAPILACAK
Beşiktaş'ta yaşanan coronavirüs şokundan sonra takıma ve personele Salı günü 2. bir testin gerçekleştirileceği gelen bilgiler arasında. Bu testin sonuçlarının çok önemli olduğu ve bundan sonraki antrenmanlar için belirleyici olacağı da belirtildi.
TEDBİRLER DE İŞE YARAMADI
Yönetim virüsten korunmak ve dezenfekte için kabin bile yaptırdı. Ancak alınan önlemler yetersiz kaldı.
ANTRENMANLAR İPTAL EDİLDİ
TESTi pozitif sonuçlanan oyuncu ile çalışan kişinin takip ve tedavi sürecine, derhal başlandığı vurgulandı. Bunun ardından Beşiktaş'ın pazartesi ve salı idmanları da yönetim tarafından iptal edildi.
5 OYUNCU KARANTİNADAYDI
Liglerin 19 Mart'ta askıya alınmasının ardından ülkelerine giden Ruiz, Lens, Adem Ljajic, Boateng ve N'Koudou, uçakla İstanbul'a geldikten sonra Güngören'de karantinaya alınmıştı.
GÜVENLİKÇİDEN Mİ BULAŞTI
TESİSLERDE çalışan güvenlik görevlisinin coronavirüs tedavisinden sonra görevinin başına dönmesi üzerine virüsü onun yaydığı iddiaları var.
SALI GÜNÜ YENİ BİR TEST YAPILACAK
Beşiktaş'ta yaşanan coronavirüs şokundan sonra takıma ve personele Salı günü 2. bir testin gerçekleştirileceği gelen bilgiler arasında. Bu testin sonuçlarının çok önemli olduğu ve bundan sonraki antrenmanlar için belirleyici olacağı da belirtildi.
TEDBİRLER DE İŞE YARAMADI
Yönetim virüsten korunmak ve dezenfekte için kabin bile yaptırdı. Ancak alınan önlemler yetersiz kaldı.