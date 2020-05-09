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    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
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    Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ’12 Haziran’ kararını yorumladı: u özledik

    herkesin u özlediğini belirterek, "İnşallah beklenildiği gibi haziran ayında başlarız" dedi. Sepil, "Önümüzde gün var. Bu süreçte yaşayacaklarımızla ilgili soru işaretlerinin cevap bulabileceğini düşünüyorum. Başkanımız varsayımlarda bir değişiklik olursa bu tarihin gözden geçirilebileceğini söyledi" dedi.

    Futbolu özledik

    Mehmet Sepil herkesin u özlediğini belirterek, "İnşallah beklenildiği gibi haziran ayında başlarız" dedi. Sepil, "Önümüzde gün var. Bu süreçte yaşayacaklarımızla ilgili soru işaretlerinin cevap bulabileceğini düşünüyorum. Başkanımız varsayımlarda bir değişiklik olursa bu tarihin gözden geçirilebileceğini söyledi" dedi.

    Kulüpler ne dedi?

    KAZASIZ BELASIZ TAMAMLARIZ
    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Futbolun ayağa kalkması için gerekenleri yapacağız. Protokollerimize uyarak çalışıyoruz. Bunlara uyarsak kazasız belasız bu işi tamamlarız" dedi.

    BAŞLAMASINI ARZU EDİYORUZ
    Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, "Futbol bir lokomotif ve sosyal olaydır. Futbol insanların hayatında çok önemli yer tutuyor. Bir an önce başlamasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

    TARAFTAR OLMADAN ASLA
    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Sadece maçlar oynanacak diye insan sağlığı riske atılamaz. Taraftar olmadan maçların oynanmasına karşıyız. Normal durumda oynayabiliriz" dedi.

    LİDERİZ OYNAMAK İSTİYORUZ
    Hatayspor'un hocası Mehmet Altıparmak, "Şu anda lideriz. Tescillenirse şampiyon olacaktık ama biz böyle bir şampiyonluğu istemediğimizi her yerde deklare ettik" şeklinde konuştu…

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