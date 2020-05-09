G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "G.Saray ve Fatih Terim için yüzde 100'ümü veririm. 8 finalimiz var. Şampiyonluk unvanımızı korumak için biz de tüm gücümüzü kullanacağız" diye konuştu. Donk, "Fatih hocanın yaşadığı rahatsızlığının haberini aldığımda çok üzüldüm. Özellikle riskli yaş grubunda olduğunun bilinmesinden ötürü endişelendim. Ancak sağlığına kavuşmasından dolayı da mutluyum" dedi.
BELHANDA: İKİ AYDIR EVDEYİM
Belhanda bir taraftarın "Bırak git" mesajına "2 aydır evdeyim, bir yere gitmedim. Bu size bir şey hatırlatır" cevabını verdi.
BELHANDA: İKİ AYDIR EVDEYİM
Belhanda bir taraftarın "Bırak git" mesajına "2 aydır evdeyim, bir yere gitmedim. Bu size bir şey hatırlatır" cevabını verdi.