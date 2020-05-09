Futbolun yeniden başlangıcı için tüm dünyada çalışmalar yoğunlaşırken, 2. salgın dalgası herkesi şok etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı almasından kısa süre önce A.Gücü'nde, önceki akşam ise Fenerbahçe'de 1 pozitif vakanın olduğu açıklandı.
İTALYA'DA YİNE KÖTÜ HABERLER
Fiorentina, Sampdoria ve Torino'da yeni vakalar saptandı. Köln'de 3 pozitif vaka duyurulmuştu. Atletico Madrid'in Brezilyalı yıldızı Renan Lodi'nin coronavirüs testi de pozitif çıktı.
KARARLAR SORGULANIYOR
BREZİLYA ekibi Flamengo'da ise kulüp içinde tam 38 kişinin testinin pozitif olduğu belirtildi. Tüm bu yaşananlar futbolun yeniden başlaması için alınan kararları sorgulanır hale getirdi.
ÖNLEMLER ALINDI AMA YETMEDİ
İdmanlara yeniden başlayan Fenerbahçe'de çok geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Ancak 1 personelin testinin pozitif çıkması Sarı- Lacivertlier'de çok büyük bir şok etkisi yarattı
Sağlık Kurulu'nun protokollerine uyan Fenerbahçe'nin idmanlarında antrenörler maske ile takımı çalıştırıyor.
11 MAYIS'TA BİR DAHA TEST!
F.bahçe 11 Mayıs'ta tüm takımın bir daha PCR testine tutulacağını açıkladı. Durumu şüpheli olan personelin testinin ise negatif olduğu belirtildi.
İTALYA'DA YİNE KÖTÜ HABERLER
Fiorentina, Sampdoria ve Torino'da yeni vakalar saptandı. Köln'de 3 pozitif vaka duyurulmuştu. Atletico Madrid'in Brezilyalı yıldızı Renan Lodi'nin coronavirüs testi de pozitif çıktı.
KARARLAR SORGULANIYOR
BREZİLYA ekibi Flamengo'da ise kulüp içinde tam 38 kişinin testinin pozitif olduğu belirtildi. Tüm bu yaşananlar futbolun yeniden başlaması için alınan kararları sorgulanır hale getirdi.
ÖNLEMLER ALINDI AMA YETMEDİ
İdmanlara yeniden başlayan Fenerbahçe'de çok geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Ancak 1 personelin testinin pozitif çıkması Sarı- Lacivertlier'de çok büyük bir şok etkisi yarattı
Sağlık Kurulu'nun protokollerine uyan Fenerbahçe'nin idmanlarında antrenörler maske ile takımı çalıştırıyor.
11 MAYIS'TA BİR DAHA TEST!
F.bahçe 11 Mayıs'ta tüm takımın bir daha PCR testine tutulacağını açıkladı. Durumu şüpheli olan personelin testinin ise negatif olduğu belirtildi.