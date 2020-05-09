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    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
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    Coronavirüs ile tehlikeli dans! da 2. salgın dalgasının şoku yaşanıyor...

    F.Bahçe ve A.Gücü’nün yanı sıra , Torino, Sampdoria, Köln, Flamengo ve ’de yeni vakalar açıklandı. a dönüş hazırlığının yapıldığı bu dönemde başlayan 2. dalga, "Maçların oynanması için şartlar hazır mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Corona ile tehlikeli dans
    Futbolun yeniden başlangıcı için tüm dünyada çalışmalar yoğunlaşırken, 2. salgın dalgası herkesi şok etti. Türkiye Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı almasından kısa süre önce A.Gücü'nde, önceki akşam ise 'de 1 pozitif vakanın olduğu açıklandı.

    İTALYA'DA YİNE KÖTÜ HABERLER
    Fiorentina, Sampdoria ve Torino'da yeni vakalar saptandı. Köln'de 3 pozitif vaka duyurulmuştu. 'in Brezilyalı yıldızı Renan Lodi'nin coronavirüs testi de pozitif çıktı.

    KARARLAR SORGULANIYOR
    BREZİLYA ekibi Flamengo'da ise kulüp içinde tam 38 kişinin testinin pozitif olduğu belirtildi. Tüm bu yaşananlar futbolun yeniden başlaması için alınan kararları sorgulanır hale getirdi.



    ÖNLEMLER ALINDI AMA YETMEDİ
    İdmanlara yeniden başlayan Fenerbahçe'de çok geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Ancak 1 personelin testinin pozitif çıkması Sarı- Lacivertlier'de çok büyük bir şok etkisi yarattı

    Sağlık Kurulu'nun protokollerine uyan Fenerbahçe'nin idmanlarında antrenörler maske ile takımı çalıştırıyor.



    11 MAYIS'TA BİR DAHA TEST!
    F.bahçe 11 Mayıs'ta tüm takımın bir daha PCR testine tutulacağını açıkladı. Durumu şüpheli olan personelin testinin ise negatif olduğu belirtildi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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