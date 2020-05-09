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    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
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    2. Lig ve 3. Lig’de takımların yüzde 91’i futbolun başlamasını istemiyor

    TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'un Başkanı Celil Hekimoğlu, liglerin tescilini veya ertelenmesini istediklerini söyledi. Hekimoğlu, "2. Lig ve 3. lig kulüplerinin yüzde 91'i hiç oynamamak ve ertelemek, yüzde 5'i oynamak istiyor. Yüzde 4'ü ise çekimser. Liderleri şampiyon ilan edelim" diye konuştu.

    Tescil veya erteleme!
    TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'un Başkanı Celil Hekimoğlu, liglerin tescilini veya ertelenmesini istediklerini söyledi. Hekimoğlu, "2. Lig ve 3. lig kulüplerinin yüzde 91'i hiç oynamamak ve ertelemek, yüzde 5'i oynamak istiyor. Yüzde 4'ü ise çekimser. Liderleri şampiyon ilan edelim" diye konuştu.

    BAL LİGİ'NDEN KARARA TEPKİ
    Ortak bir bildiri yayınlayan BAL Ligi takımları, mevcut ekonomik şartlarda TFF'nin açıkladığı protokole uyulmasının imkansız olduğunu açıkladı. Bildiride, "Haziran ayında maçların oynanmasının pandemi riskini arttıracağının kesin olduğu gerçeği ortada iken federasyonun almış olduğu bu karara karşı olduğumuzu bildiririz" denildi.
    Haberler Spor 2. Lig ve 3. Lig’de takımların yüzde 91’i futbolun başlamasını istemiyor
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