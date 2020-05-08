Jose Sosa hakkındaki transfer iddialarına son noktayı koydu! "Önceliğim Trabzonspor..."





Sosa transferde önceliğin her zaman Trabzonspor'da olduğunu yineledi. Son dönemde ismi sık sık Arjantin kulübü Estudiantes ile anılan Arjantinli oyuncu menajeriyle görüşerek, "Ancak Trabzonspor ile anlaşamazsam başka takımla görüşürüm. Şu an ligin kaderiyle ilgili bir belirsizlik var ve ben sadece ligin sonucu bekliyorum. Ardından tekrar görüşüp durumumu masaya yatırırız" diye konuştu.