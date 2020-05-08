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    • Spor
    • 08.05.2020 Gazete
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    krizi! Görüşmeler tıkanma noktasına geldi...

    'le bir türlü anlaşma sağlayamadı. futbolcu yönetimin yıllık 1 milyon 'luk teklifini reddetti. Görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

    Boateng krizi!
    Beşiktaş 'le bir türlü anlaşma sağlayamadı. 5 maç daha oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan bu takdirde yıllık ücret olarak 1.7 milyon kazanacaktı. Boateng'le görüşen yöneticilerin kendisine gelecek sezon en fazla 1 milyon Euro teklifinde bulundu. Ancak Ganalı futbolcunun, "Bu kadar indirimi kabul edemem en fazla 1.4 milyon Euro'ya inerim" cevabını verdiği ortaya çıktı. Yönetimin Boeteng'i bırakması bekleniyor.

    İPLER KOPMAK ÜZERE
    Yönetimi ile anlaşamayan Boeteng'in kadro dışı kalma ihtimali var.
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