Beşiktaş Boateng'le bir türlü anlaşma sağlayamadı. 5 maç daha oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Ganalı bu takdirde yıllık ücret olarak 1.7 milyon Euro kazanacaktı. Boateng'le görüşen yöneticilerin kendisine gelecek sezon en fazla 1 milyon Euro teklifinde bulundu. Ancak Ganalı futbolcunun, "Bu kadar indirimi kabul edemem en fazla 1.4 milyon Euro'ya inerim" cevabını verdiği ortaya çıktı. Yönetimin Boeteng'i kadro dışı bırakması bekleniyor.
İPLER KOPMAK ÜZERE
Beşiktaş Yönetimi ile anlaşamayan Boeteng'in kadro dışı kalma ihtimali var.
İPLER KOPMAK ÜZERE
Beşiktaş Yönetimi ile anlaşamayan Boeteng'in kadro dışı kalma ihtimali var.