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    • Spor
    • 08.05.2020 Gazete
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    ’da 1+3 krizi! 'nin teklifine soğuk bakıyor...

    Bir dönem ’de forma giyen , vatandaşı Nenad ’nın Sarı-Lacivertliler’in 1+3 yıllık teklifine soğuk baktığını söyledi. Tomas, "Bjelica ile konuştum, Fenerbahçe başkanı ile 2 kez temasa geçti. Başkan, Bjelica'nın doğru bir olduğundan emin değil, bu yüzden ilginç bir sözleşme önerdi. Fenerbahçe ona inanıp inanmadığını göstermeli. Yoksa bu konuda bir ilerleme olmaz." dedi.



    Fenerbahçe'nin     1 numaralı teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica için Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Stjepan Tomas önemli açıklamalar yaptı. Bir dönem F.Bahçe forması da giyen Tomas, vatandaşı Bjelica'nın Sarı-Lacivertliler'in kendisine yaptığı 1+3 yıllık teklife soğuk baktığını söyledi. Tomas, "Bjelica ile konuştum, Fenerbahçe başkanı ile 2 kez temasa geçti. Başkan, Bjelica'nın doğru bir teknik direktör olduğundan emin değil, bu yüzden ilginç bir sözleşme önerdi. Fenerbahçe ona inanıp inanmadığını göstermeli. Yoksa bu konuda bir ilerleme olmaz." dedi.



    Fenerbahçe'deki görev süresi önümüzdeki yıl bitecek olan başkan Ali Koç'un ise bu durumu göz önüne alarak Bjelica'ya 1+3 yıllık bir sözleşme sunduğu biliniyor. Koç'un Bjelica'ya yeni bir teklif sunacağı iddia ediliyor.



    Bjelica'nın F.Bahçe'den en az 2 yıllık sözleşme istediği iddia edildi.

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