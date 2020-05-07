



Genç oyuncu, ayrıca kulüp doktorlarının daha önce yaşadığı bir sakatlığı anlayamadığını ve bu nedenle üç maç sakat sakat oynadığını da ifade etti. Abdülkadir Ömür, ofansif ve defansif anlamda çok iyi bir kadroya sahip oldukların belirterek, hayalini kurdukları şampiyonluk için kapasitelerinin bulunduğunu söyledi.