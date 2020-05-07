Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür Bordo-Mavi kulübün resmi dergisine röportaj verdi. Trabzonspor taraftarına müjde veren Abdülkadir Ömür, "Sakatlığım tamamen geçti. Kendimi şu anda eskisinden de güçlü hissediyorum" dedi.
Genç oyuncu, ayrıca kulüp doktorlarının daha önce yaşadığı bir sakatlığı anlayamadığını ve bu nedenle üç maç sakat sakat oynadığını da ifade etti. Abdülkadir Ömür, ofansif ve defansif anlamda çok iyi bir kadroya sahip oldukların belirterek, hayalini kurdukları şampiyonluk için kapasitelerinin bulunduğunu söyledi.
Yurt dışı hedefinin olduğunu da söyleyen Abdülkadir Ömür, "Allah nasip ederse Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayıp kendi potansiyelimin yüzde yüzünü bulabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.
MESSI YÜZÜNDEN MEVKİMİ DEĞİŞTİRDİM
Abdülkadir Ömür. "Her zaman Messi'yi izlerim. Onun yüzünden mevkimi değiştirdim. Orta sahada oynuyordum. Sonra sağ veya sol açık oynamaya başladım. Sol ayaklı ve onun gibi top sürüp pas attığım için benzetiyorlar sanırım. Bu inanılmaz bir mutluluk benim için" dedi.