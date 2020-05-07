



Galatasaray ve Fenerbahçe bir yıldız oyuncu için daha karşı karşıya geldi… Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus için iki ezeli rakip yarışıyor... Ganalı genç orta saha oyuncusunun transferinde kimin güleceği ise merak konusu…



FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Cimbom'da Fatih Terim, yönetime verdiği raporda genç orta saha oyuncusunun kesinlikle alınmasını istedi. Bilindiği gibi Aslan gelecek sezon genç ağırlıklı transferler yapacak…