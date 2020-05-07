



Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesine engel olmadığı Karius'u Liverpool yeni sezonda da takımda istemiyor. 26 yaşındaki file bekçisi sezonun bitimiyle kendisine yeni bir kulüp bulmak zorunda. Öte yandan Beşiktaş yönetimi Karius'un mart ve nisan ayı maaşlarını da istemesi üzerine

FIFA'ya başvurma kararı aldı.