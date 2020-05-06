Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, virüs salgınının ardından sürecin normal hayata dönmesiyle birlikte birçok şeyin değişeceğini söyledi. Ağaoğlu, "Biz önümüzdeki yıllarda attığımız adımların karşılığını alacağız ve uzun yıllar gurur duyulan bir takım olacağız. Hayatın normale dönmesiyle birlikte ise örnek alınan bir kulüp olacağız. O zaman biz ve bizi takip edenlerin dönemi başlayacak" diye konuştu.
Takım bütçesini 16 Milyon Euro'ya kadar indiren Trabzonspor, salgın sürecinde de en az hasar gören takımlardan bir tanesi olmayı başardı. Trabzonspor liglerin durumunun belli olmasının ardından yeni bir yapılandırma sürecine daha girecek.
Takım bütçesini 16 Milyon Euro'ya kadar indiren Trabzonspor, salgın sürecinde de en az hasar gören takımlardan bir tanesi olmayı başardı. Trabzonspor liglerin durumunun belli olmasının ardından yeni bir yapılandırma sürecine daha girecek.