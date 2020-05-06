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    • Spor
    • 06.05.2020 Gazete
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    Başkanı : Bizim dönemimiz başlayacak

    Başkanı , “Salgının ardından örnek alınan bir kulüp olacağız. Bizim ve bizi takip edenlerin dönemi başlayacak” açıklamasında bulundu.

    Bizim dönemimiz başlayacak
    Başkanı , virüs salgınının ardından sürecin normal hayata dönmesiyle birlikte birçok şeyin değişeceğini söyledi. Ağaoğlu, "Biz önümüzdeki yıllarda attığımız adımların karşılığını alacağız ve uzun yıllar gurur duyulan bir takım olacağız. Hayatın normale dönmesiyle birlikte ise örnek alınan bir kulüp olacağız. O zaman biz ve bizi takip edenlerin dönemi başlayacak" diye konuştu.



    Takım bütçesini 16 Milyon Euro'ya kadar indiren Trabzonspor, salgın sürecinde de en az hasar gören takımlardan bir tanesi olmayı başardı. Trabzonspor liglerin durumunun belli olmasının ardından yeni bir yapılandırma sürecine daha girecek.
    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bizim dönemimiz başlayacak
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