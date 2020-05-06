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    • Spor
    • 06.05.2020 Gazete
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    'dan 'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

    , rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan başkan 'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Mustafa Cengiz’e yapılan tetkikler sonrası bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur” ifadelerine yer verildi.

    Cengiz’e operasyon!
    G.Saray, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan başkan 'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı.



    Sarı-Kırmızılılar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır" Bilindiği geçtiğimiz gün yöneticiler Cengiz'i evinde ziyaret etmişti.



    YORGUN GÖZÜKÜYORDU
    G.Saraylı yöneticilerin geçen günlerde yaptığı ziyarette Başkan Mustafa Cengiz yorgun ve bitkin gözüküyordu…

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