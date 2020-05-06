G.Saray, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı.
Sarı-Kırmızılılar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır" Bilindiği geçtiğimiz gün yöneticiler Cengiz'i evinde ziyaret etmişti.
YORGUN GÖZÜKÜYORDU
G.Saraylı yöneticilerin geçen günlerde yaptığı ziyarette Başkan Mustafa Cengiz yorgun ve bitkin gözüküyordu…
Sarı-Kırmızılılar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır" Bilindiği geçtiğimiz gün yöneticiler Cengiz'i evinde ziyaret etmişti.
YORGUN GÖZÜKÜYORDU
G.Saraylı yöneticilerin geçen günlerde yaptığı ziyarette Başkan Mustafa Cengiz yorgun ve bitkin gözüküyordu…