



Samandıra'da idari konularla Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ilgilenirken futboldaki tek yetkili Emre Belözoğlu oldu. Başkan Ali Koç, futbol ile ilgili her şeyi sportif direktörlüğe getirmeyi planladığı Emre Belözoğlu'na soruyor. Bu bakımdan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevi fiili olarak başladı denilebilir. Teknik direktör seçiminden hangi futbolcunun transfer edileceğine dair her şey Emre Belözoğlu'na soruluyor.