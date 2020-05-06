Döner dönmez karantinadalar

Beşiktaş'ta koronavirüs salgınının ardından ülkelerine giden yabancı oyuncular Türkiye'ye gelmeye başladı. İstanbul'a gelen N'Koudou, Boateng ve Adem Ljajic, Güngören'deki KYK öğrenci yurduna yerleştirildi.
3 isim 14 gün boyunca burada karantina altında kalacak. Ülkelerinde olan Jeremain Lens ve Victor Ruiz'in ise bugün İstanbul'a gelecekleri öğrenildi. Bu iki oyuncu da gelişlerinin ardından karantinaya alınacak.
3 isim 14 gün boyunca burada karantina altında kalacak. Ülkelerinde olan Jeremain Lens ve Victor Ruiz'in ise bugün İstanbul'a gelecekleri öğrenildi. Bu iki oyuncu da gelişlerinin ardından karantinaya alınacak.