Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye, İngiliz ekibinde yüksek maliyeti nedeniyle takımda düşünülmüyor. 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu sebebiyle Ndiaye konusunda temkinli olan Bordo-Mavili yönetim, Senegalli'nin Stoke City'de gözden çıkarılmış olması sebebiyle kolları sıvadı.
Kariyerine Trabzonspor'da devam etmek isteyen Badou Ndiaye de yönetime, "Bu transferi gerçekten istiyorsanız, Stoke City ile pazarlıklara şimdiden başlayabilirim" dediği iddia edildi. Trabzonspor yönetiminin uygun bir maliyetle Ndiaye'yi takımda tutmak istediği ancak son kararı teknik heyetin vereceği öğrenildi.
Ndiaye bu sezon Trabzonspor'da 13 maça çıktı. 1 gol atıp, 4 asist yaptı.
Kariyerine Trabzonspor'da devam etmek isteyen Badou Ndiaye de yönetime, "Bu transferi gerçekten istiyorsanız, Stoke City ile pazarlıklara şimdiden başlayabilirim" dediği iddia edildi. Trabzonspor yönetiminin uygun bir maliyetle Ndiaye'yi takımda tutmak istediği ancak son kararı teknik heyetin vereceği öğrenildi.
Ndiaye bu sezon Trabzonspor'da 13 maça çıktı. 1 gol atıp, 4 asist yaptı.