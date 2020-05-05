Spor dünyasında corona günlüğü

Dünyayı sarsan coronavirüs salgını spora da büyük bir darbe vurdu. Virüs tehlikesi sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kalan sporcular, çalışmalarına bireysel olarak devam ederken bu anları sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmiyor. Sporcular idman görüntülerinin yanı sıra günlük yaşantılarına dair kesitlere de paylaşımlarında yer veriyor. Ortaya renkli görüntüler çıkıyor.Liverpool'un başarılı savunmacısı evde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya gayret ediyorBeşiktaşlı Caner Erkin, karantina sürecinde eşi Şükran Ovalı ile birlikte vaktini değerlendiriyor.F.Bahçeli basketbolcu De Colo, çocukları ve eşiyle ailelerinin yeni üyelerini beklemeye başladı.Tenisi bir süre önce bırakan Maria Sharapova, bilgisayar oyunlarına kendisini kaptırmış durumda.Olympıakos'ta devam eden genç futbolcu, yaptığı antrenmanlarla fit kalmaya çalışıyor.Ganalı oyuncu, bir sağlık çalışanın iş kıyafetinin arkasına ismini yazdığı fotoğrafı paylaştı.