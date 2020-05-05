Spor dünyasında corona günlüğü

Dünyayı sarsan coronavirüs salgını spora da büyük bir darbe vurdu. Virüs tehlikesi sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kalan sporcular, çalışmalarına bireysel olarak devam ederken bu anları sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmiyor. Sporcular idman görüntülerinin yanı sıra günlük yaşantılarına dair kesitlere de paylaşımlarında yer veriyor. Ortaya renkli görüntüler çıkıyor.
VAN DIJK
Liverpool'un başarılı savunmacısı evde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya gayret ediyor
CANER ERKİN
Beşiktaşlı Caner Erkin, karantina sürecinde eşi Şükran Ovalı ile birlikte vaktini değerlendiriyor.
DE COLO
F.Bahçeli basketbolcu De Colo, çocukları ve eşiyle ailelerinin yeni üyelerini beklemeye başladı.
SHARAPOVA
Tenisi bir süre önce bırakan Maria Sharapova, bilgisayar oyunlarına kendisini kaptırmış durumda.
EMRE MOR
Olympıakos'ta devam eden genç futbolcu, yaptığı antrenmanlarla fit kalmaya çalışıyor.
BOATENG
Ganalı oyuncu, bir sağlık çalışanın iş kıyafetinin arkasına ismini yazdığı fotoğrafı paylaştı.
VAN DIJK
Liverpool'un başarılı savunmacısı evde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya gayret ediyor
CANER ERKİN
Beşiktaşlı Caner Erkin, karantina sürecinde eşi Şükran Ovalı ile birlikte vaktini değerlendiriyor.
DE COLO
F.Bahçeli basketbolcu De Colo, çocukları ve eşiyle ailelerinin yeni üyelerini beklemeye başladı.
SHARAPOVA
Tenisi bir süre önce bırakan Maria Sharapova, bilgisayar oyunlarına kendisini kaptırmış durumda.
EMRE MOR
Olympıakos'ta devam eden genç futbolcu, yaptığı antrenmanlarla fit kalmaya çalışıyor.
BOATENG
Ganalı oyuncu, bir sağlık çalışanın iş kıyafetinin arkasına ismini yazdığı fotoğrafı paylaştı.