Karius dönemi resmen bitti

eşiktaş'ta

beklenen gerçekleşti ve Siyah-Beyazlı kulüple Karius'un ilişkisi kesildi. Kulübü alacağından dolayı FIFA'ya şikayet eden Alman kaleci ile yollar ayrıldı. Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Beşiktaş Alman kaleciye 3 Mart 2020'de 367 bin Euro ödeme yaptı. Karius'a geciken ve ödenmesi gereken 93 günlük miktar ise 867 bin Euro. Karius'un geçen sezondan alacağı ve toplam kontrat ücreti ise 1.6 milyon Euro. Karius fesihten sonra, "Böyle bir şeyi yapmak utanç verici ama yönetimle tekrar tekrar konuştum. Benim önerilerimi maaşımda kesinti yaparak reddettiler. Problemi çözmeye çalışmadılar. Beşiktaş'ta oynamak güzeldi. Bu kulüp tutkulu taraftarlarıyla daima gurur duyabilir" dedi.Kartal'da 67 maça çıkan Karius kalesinde 95 gol gördü. Alman kaleci ligde 68 gol yedi.