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    • Spor
    • 05.05.2020 Gazete
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    , için kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor

    Scout ekibinin önerisinin ardından Sarı-Kırmızılı yönetim 19 yaşındaki ’ın i için kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Tavşan’a Aslan pençesi
    Transferde yetenekli ve gelecek vaad eden isimlere yönelen , babası Türk annesi lı olan sağ kanat oyuncusu için harekete geçti. 2001 doğumlu olan Elayis Tavşan, Hollanda U17, U18 ve U19 takımlarında toplam 17 kez forma giydi. Sağ kanatta oynamasına karşın sol ayaklı bir oyuncu olan Elayis Tavşan'ın bonservisi için kulübüne 500 bin Euro civarında bir para ödenmesi planlanıyor.

    Elayis Tavşan sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkası mevkinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Terim'in de scout ekibinin görüşünü aldıktan sonra futbolcunun kasetlerini izlediği ve i için onay verdiği ifade edildi.
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