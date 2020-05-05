Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Futbolun kader günü! ve bugün görüşecek...

    Başkanı ve bugün görüşecek. Liglerin yeniden başlamasına yönelik verilecek karar büyük oranda netleşecek.

    Futbolun kader günü
    Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği geçtiğimiz hafta Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile görüşmüş ve liglerin 12 Haziran'da başlamasına yönelik bir fikir oluşmuştu. Bugün, yaşanan belirsizliklerin büyük oranda ortadan kaldırılacağı bir toplantı var.

    Başkanı , ile görüşecek ve Türkiye'de futbolun kaderi çizilecek. Alınan bilgilere göre ilk olarak ile bir araya gelerek onların bu konudaki tavsiyelerini alacak.



    Bakan Koca ardından TFF ve Sağlık Kurulu ile liglerin yeniden başlamasına yönelik çalışmayı masaya yatıracak. Bu toplantıda ve diğer liglerin oynanıp oynanmayacağı, oynanacaksa da takvimin ne olacağı çok büyük oranda netleşecek.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Spor Futbolun kader günü! Nihat Özdemir ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün görüşecek...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri