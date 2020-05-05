Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği geçtiğimiz hafta Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile görüşmüş ve liglerin 12 Haziran'da başlamasına yönelik bir fikir oluşmuştu. Bugün, yaşanan belirsizliklerin büyük oranda ortadan kaldırılacağı bir toplantı var.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşecek ve Türkiye'de futbolun kaderi çizilecek. Alınan bilgilere göre Bakan Koca ilk olarak Bilim Kurulu ile bir araya gelerek onların bu konudaki tavsiyelerini alacak.
Bakan Koca ardından TFF ve Sağlık Kurulu ile liglerin yeniden başlamasına yönelik çalışmayı masaya yatıracak. Bu toplantıda Süper Lig ve diğer liglerin oynanıp oynanmayacağı, oynanacaksa da takvimin ne olacağı çok büyük oranda netleşecek.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşecek ve Türkiye'de futbolun kaderi çizilecek. Alınan bilgilere göre Bakan Koca ilk olarak Bilim Kurulu ile bir araya gelerek onların bu konudaki tavsiyelerini alacak.
Bakan Koca ardından TFF ve Sağlık Kurulu ile liglerin yeniden başlamasına yönelik çalışmayı masaya yatıracak. Bu toplantıda Süper Lig ve diğer liglerin oynanıp oynanmayacağı, oynanacaksa da takvimin ne olacağı çok büyük oranda netleşecek.