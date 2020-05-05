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    • Spor
    • 05.05.2020 Gazete
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    Falcao önerdi, yönetim harekete geçti! 'da sürpriz aday

    Falcao, Sylla için “Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Potansiyeli çok yüksek” deyince yönetim harekete geçti. Bonservisini alacak olan 'nın menajeri ile temasa geçildi. Anlaşma sağlanırsa 3 yıllık imza atılacak.

    Sürpriz aday Moussa Sylla



    Galatasaray     önümüzdeki sezonun transferlerini hedefleri ve prensipleri doğrultusunda gerçekleştirmek için bir önemli adım daha attı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Radamel Falcao'nun olumlu görüş bildirdiği 20 yaşındaki Mali asıllı Fransız santrfor Moussa Sylla için hareket geçti.




    FALCAO'DAN     OLUMLU GÖRÜŞ
    Falcao'nun yönetim ile yaptığı görüşmede Sylla için "Beraber oynadık ve iyi uyum sağladık. Çok potansiyelli bir oyuncu. Alınırsa takım için faydalı olur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



    MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜLER
    Monaco ile olan sözleşmesinin biticek olmasını da göz önünde tutan Sarı-Kırmızılı kurmaylar genç santrfor Moussa Sylla'nın menajeri ile hemen iletişime geçtiler. Yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

    POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK
    Moussa Sylla Fransa U19, U18, U16 takımlarında toplam 22 kez forma giydi ve 2 gole imza attı. 20 yaşında ve 1.83 boyunda olan Sylla 1 kez de Fransa B Takımı'nda kendisine şans buldu.
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