



MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜLER

Monaco ile olan sözleşmesinin biticek olmasını da göz önünde tutan Sarı-Kırmızılı kurmaylar genç santrfor Moussa Sylla'nın menajeri ile hemen iletişime geçtiler. Yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.



POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Moussa Sylla Fransa U19, U18, U16 takımlarında toplam 22 kez forma giydi ve 2 gole imza attı. 20 yaşında ve 1.83 boyunda olan Sylla 1 kez de Fransa B Takımı'nda kendisine şans buldu.



