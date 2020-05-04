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    • Spor
    • 04.05.2020 Gazete
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    Spor Dünyası’nda 4 Mayıs 2020 corona günlüğü

    Salgın nedeniyle futbolcular evlerinde vakit geçirirken, kimisi de yardıma koşuyor. F.Bahçe antrenörü evinde köpeğiyle vakit geçirenlerden.





    Salgın nedeniyle futbolcular evlerinde vakit geçirirken, kimisi de yardıma koşuyor. F.Bahçe antrenörü Volkan Demirel evinde köpeğiyle vakit geçirenlerden. Yine Fenerbahçe forması giyen Jailson da evinde ailesiyle vakit geçiriyor. Eski Trabzonsporlu Obi Mikel ülkesine yardım yaptı.

    HULK
    ÜNLÜ futbolcu Hulk, eşiyle birlikte seyahat ederken maske takmayı ihmal etmiyor…



    JAİLSON
    F.BAHÇE'NIN yıldız oyuncusu Jailson, evde ailesiyle birlikte vakit geçiren isimlerden.



    TALISCA
    BEŞIKTAŞ'IN Brezilyalı eski yıldızı Talisca, salgında risk almış gibi gözüküyor…



    VOLKAN DEMİREL
    F.BAHÇE'NIN antrenörü Volkan Demirel, evinde köpeğiyle birlikte oldukça eğleniyor…



    OBI MIKEL
    TRABZONSPOR'UN eski yıldızı Obi Mikel ülkesi Nijerya'ya salgında yardımda bulundu…


    ARSHAVİN
    RUSYA'NIN unutulmaz futbolcularından Arshavin, ülkesinde gönüllü kuryelik yapıyor…

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