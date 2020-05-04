Spor Dünyası’nda 4 Mayıs 2020 corona günlüğü









Salgın nedeniyle futbolcular evlerinde vakit geçirirken, kimisi de yardıma koşuyor. F.Bahçe antrenörü Volkan Demirel evinde köpeğiyle vakit geçirenlerden. Yine Fenerbahçe forması giyen Jailson da evinde ailesiyle vakit geçiriyor. Eski Trabzonsporlu Obi Mikel ülkesine yardım yaptı.



HULK

ÜNLÜ futbolcu Hulk, eşiyle birlikte seyahat ederken maske takmayı ihmal etmiyor…

