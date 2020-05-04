Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, "Sadece ligi değil Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz ve bunu başaracak potansiyelimiz var. Ancak potansiyelden ziyade inancımız daha yüksek" şeklinde konuştu.
TRABZONSPOR START VERİYOR
Fırtına, bugün ilk antrenmanını 3 grup halinde gerçekleştirecek. İdmanlar 1'er saat aralıklarla yapılacak. Temastan kaçılacak…
EN FANATİĞİ TRABZONSPOR
Trabzon taraftarı, sosyal medyada yapılan oylamada "Dünyanın en fanatiği" seçildi. Fırtına finalde Beşiktaş'ı geçti…
TRABZONSPOR START VERİYOR
Fırtına, bugün ilk antrenmanını 3 grup halinde gerçekleştirecek. İdmanlar 1'er saat aralıklarla yapılacak. Temastan kaçılacak…
EN FANATİĞİ TRABZONSPOR
Trabzon taraftarı, sosyal medyada yapılan oylamada "Dünyanın en fanatiği" seçildi. Fırtına finalde Beşiktaş'ı geçti…