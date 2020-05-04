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    • Spor
    • 04.05.2020 Gazete
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    : Sezonu dubleyle tamamlayacağız

    Trabzon’un hocası sezonu iki kupayla tamamlayacaklarını söyledi. Fırtına, bugün ilk antrenmanını 3 grup halinde gerçekleştirecek. İdmanlar 1'er saat aralıklarla yapılacak. Temastan kaçılacak…

    Sezonu dubleyle tamamlayacağız
    Trabzonspor'un hocası , "Sadece ligi değil Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz ve bunu başaracak potansiyelimiz var. Ancak potansiyelden ziyade inancımız daha yüksek" şeklinde konuştu.

    TRABZONSPOR     START VERİYOR
    Fırtına, bugün ilk antrenmanını 3 grup halinde gerçekleştirecek. İdmanlar 1'er saat aralıklarla yapılacak. Temastan kaçılacak…


    EN FANATİĞİ TRABZONSPOR
    Trabzon taraftarı, sosyal medyada yapılan oylamada "Dünyanın en fanatiği" seçildi. Fırtına finalde Beşiktaş'ı geçti…
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