Gaziantep 11 Mayıs’ta hazırlıklara başlıyor

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, takımın 11 Mayıs'ta idmanlara tekrar başlayacağını duyurdu. Özmen, " Liglerin haziran ayının başında başlaması planlandığından, 11 Mayıs'tan itibaren futbolcularımızın takım antrenmanlarına çıkması yönünde karar aldık. Bunu futbolculara bildirdik" dedi.
NAPOLİ KOULİBALY İÇİN 100 MİLYON EURO İSTEDİ
SSC Napoli'de forma giyen Koulibaly için devler sıraya girmiş durumda .La Gazzetta dello Sport, Manchester United, Real Madrid PSG ve Liverpool'un 28 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer listesine aldığını yazdı. Koulibaly için yaklaşık 100 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği de öne sürüldü.
RONALD KOEMAN HASTANEYE KALDIRILDI
HOLLANDA Milli Takımı'nın hocası Ronald Koeman hastanelik oldu. 57 yaşındaki teknik adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu... Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı. Koeman, Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştırdı…
UYGULAMAK MÜMKÜN DEĞİL!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "TFF' Sağlık Kurulu'nun hazırladığı... 'Futbola Dönüş Protokolü'nün uygulanması mümkün değil... Şu an en küçük risk varsa kesinlikle oynanmaması gerekiyor. Süper Lig tescil edilirse saygı duyarız" şeklinde konuştu.
NAPOLİ KOULİBALY İÇİN 100 MİLYON EURO İSTEDİ
SSC Napoli'de forma giyen Koulibaly için devler sıraya girmiş durumda .La Gazzetta dello Sport, Manchester United, Real Madrid PSG ve Liverpool'un 28 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer listesine aldığını yazdı. Koulibaly için yaklaşık 100 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği de öne sürüldü.
RONALD KOEMAN HASTANEYE KALDIRILDI
HOLLANDA Milli Takımı'nın hocası Ronald Koeman hastanelik oldu. 57 yaşındaki teknik adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu... Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı. Koeman, Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştırdı…
UYGULAMAK MÜMKÜN DEĞİL!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "TFF' Sağlık Kurulu'nun hazırladığı... 'Futbola Dönüş Protokolü'nün uygulanması mümkün değil... Şu an en küçük risk varsa kesinlikle oynanmaması gerekiyor. Süper Lig tescil edilirse saygı duyarız" şeklinde konuştu.