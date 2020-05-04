Gaziantep 11 Mayıs’ta hazırlıklara başlıyor

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ivasspor

Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, takımın 11 Mayıs'ta idmanlara tekrar başlayacağını duyurdu. Özmen, " Liglerin haziran ayının başında başlaması planlandığından, 11 Mayıs'tan itibaren futbolcularımızın takım antrenmanlarına çıkması yönünde karar aldık. Bunu futbolculara bildirdik" dedi.Napoli'de forma giyen Koulibaly için devler sıraya girmiş durumda .La Gazzetta dello Sport, Manchester United, Real Madrid PSG ve Liverpool'un 28 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer listesine aldığını yazdı. Koulibaly için yaklaşık 100 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği de öne sürüldü.Milli Takımı'nın hocası Ronald Koeman hastanelik oldu. 57 yaşındaki teknik adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu... Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı. Koeman, Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştırdı…Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "TFF' Sağlık Kurulu'nun hazırladığı... 'Futbola Dönüş Protokolü'nün uygulanması mümkün değil... Şu an en küçük risk varsa kesinlikle oynanmaması gerekiyor. Süper Lig tescil edilirse saygı duyarız" şeklinde konuştu.