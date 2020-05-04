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    • Spor
    • 04.05.2020 Gazete
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    ’da şampiyonluk yoksa da yok

    ’ın şampiyonluğa ya da en azından Şampiyonlar Ligi vizesine her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Gelir kalemlerinin azalması harcama limitlerini de etkileyecek. İşler ters giderse 451 milyon TL olan harcama limiti 300'lere düşecek ve yılda 7 milyon Euro alan 'yu oynatmak da hayal olacak. Benzer tehlike Feghouli ve Belhanda için de var.

    Şampiyonluk yoksa Falcao da yok
    SÜPER Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de yer alarak elde edilen gelirlerle mali tablosunu düzelten bu kez ciddi bir tehlike ile karşı karşıya geldi. Şampiyon olamamak ve Devler Ligi'nde olamamanın faturası ağır olacak.

    GELİR KAYBI CAN YAKACAK
    SADECE lig şampiyonluğu primi ve Şampiyonlar Ligi katılımından 250 milyon TL'nin üzerinde bir gelir kaybı söz konusu olacak. Gelir kaybının etkisi harcama limitlerini de etkileyecek.



    FALCAO'YU     OYNATMAK İMKANSIZ
    EN büyük sıkıntı ise harcama limitindeki düşüşten dolayı yaşanacak. 451 milyon TL'lik limit 300 milyon civarına düşünce ylılık 7 milyon Euro alan 'yu oynatmak imkansız hale gelecek.

    BELHANDA     VE FEGHOULİ DE VAR
    BENZER tehlike bonuslarla birlikte yılda 4.5 milyon Euro civarında kazanan Feghouli ve Belhanda için de söz konusu. Maaşlarda ciddi indirimler ise şu ana için pek gerçekçi görünmüyor.



    Harcama limitlerinin düşmesi durumunda yılda 7 milyon Euro kazanan Falcao'yu oynatmak neredeyse imkansız. Üstelik tek kayıp Falcao da olmayabilir.

    GALATASARAY BANKALARLA '10 YIL' İSTİYOR
    Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan 5 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması ve aynı zamanda revize edilmesi için çalışmalara başladı. Galatasaray, anlaşmanın 10 yıla çıkarılmasını istiyor.

    Haberler Spor Galatasaray’da şampiyonluk yoksa Falcao da yok
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