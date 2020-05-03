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    • Spor
    • 03.05.2020 Gazete
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    Feyenoord’u geri çevirdi

    ile yeniden anlaşmaya varan 34 yaşındaki ’un bu süreçte ekibi Feyenoord’un teklifini tek kalemde geri çevirdiği ortaya çıktı.

    Feyenoord’u geri çevirdi
    Cimbom'un gizli kahramanı 'un sarıkırmızı sevgisi tescillendi… Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcu ile yönetim anlaşmaya vardı. Ancak kısa bir süre önce henüz anlaşma sağlanmamışken 34 yaşındaki yıldız oyuncuya Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord'un teklifi yaptığı öğrenildi. Donk'un ise bu teklifi düşünmeden reddettiği bildirildi.

    32 MAÇTA 3 GOL 1 ASİSTİ VAR
    Ryan Donk bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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