Denizli 3 oyuncuyla her konuda anlaştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

enizlispor'da

DEMİRSPOR

BAŞAKŞEHİR

ayserispor'un

Başkan Ali Çetin sözleşmeleri sona erecek olan Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru'yla yaptığı iç transfer görüşmelerinde anlaşmayı başardı. Oyuncuların da Denizlispor'da kalmakta istekli olduğu ve resmi imzaların kısa sürede atılacağı kaydedildi. Böylece önemli bir sorun aşıldı.1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, yeni tip coronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen antrenmanlara tekrar başlandı. Sosyal mesafe kuralına göre gruplar halinde yapılan idmana, izinli olan Erkan Zengin ve Tarık Çamdal katılmadı. Tesislere futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.16 yaşındaki yıldızı Emre Demir'e Başakşehir talip oldu. Başakşehirli yöneticilerin Kayserispor ile büyük ölçüde anlaştığı ve bu transfer için sezonun bitmesinin beklendiği öğrenildi. Okan Buruk'un da genç yıldızla görüştüğü belirtildi. Emre Demir için bir buçuk milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.