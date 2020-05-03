





Salgın nedeniyle duran ligleri yeniden başlatmak isteyen Futbol Federasyonu'nun oluşturduğu Sağlık Kurulu önceki akşam 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü yayınladı. Ancak protokolde belirlenen tedbirler; kulüpler, teknik adamlar ve futbolcular arasında büyük tartışma yarattı. İşte "Bu şartlarda futbol nasıl oynanacak?" sorusunu akıllara getiren o maddeler:



1- HER ŞEY VAR, ASIL KONU YOK!

Kurul, virüse nasıl yakalanılmayacağını, yakalandığında da ne yapılması gerektiği ortaya koymuş. Ancak 222 madde arasında futbolun nasıl oynanacağına dair tek bir açıklama bulunmuyor.