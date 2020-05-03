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    • Spor
    • 03.05.2020 Gazete
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    Bu şartlarda oynamak imkansız! ’nun 222 maddelik raporu büyük tartışma yarattı...

    Önceki akşam açıklanan ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ kulüpler, teknik adamlar ve futbolcular arasında çok büyük tartışmalara neden oldu. "İdmanlarda sosyal mesafeyi artıran maçlarda ne yapacak? Futbolcular birbirlerine dokunmadan mı oynayacak?" soruları gündeme geldi.




    Salgın     nedeniyle duran ligleri yeniden başlatmak isteyen Futbol Federasyonu'nun oluşturduğu Sağlık Kurulu önceki akşam 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü yayınladı. Ancak protokolde belirlenen tedbirler; kulüpler, teknik adamlar ve futbolcular arasında büyük tartışma yarattı. İşte "Bu şartlarda futbol nasıl oynanacak?" sorusunu akıllara getiren o maddeler:

    1- HER ŞEY VAR, ASIL KONU YOK!
    Kurul, virüse nasıl yakalanılmayacağını, yakalandığında da ne yapılması gerektiği ortaya koymuş. Ancak 222 madde arasında futbolun nasıl oynanacağına dair tek bir açıklama bulunmuyor.




    2 - İTİRAZLAR HOPARLÖRDEN Mİ?
    İdmanlarda 4 metre kuralı koyan TFF maçlarda ne yapacak? Futbolcular birbirlerine dokunmadan mı mücadele edecek? Tartışmalı pozisyonlarda hakeme itirazlarını hoparlörden mi yapacaklar.



    3 - VİRÜS TERLE BULAŞMIYOR MU?
    İdmanlarda tükürmesi veya sümkürmesi gereken futbolcu saha kenarına gelecek. Ancak futbolcunun terinin çimlere akması göz ardı edilmiş! Tükürmeyle yayılan virüs, ter ile yayılmıyor mu?

    4- TAÇLAR ELLE ATILMAYACAK MI?
    Tesislere 10 dakika arayla gelme şartı koyan TFF futbolcuları da maçlara 10'ar dakika arayla mı çıkartacak! El ile bulaşma riskine karşı taç atışları mı yasaklanıp yeni kural mı konulacak?



    5- YA HERKES TEMAS ETTİYSE?
    Bir takımda testi pozitif çıkan kişinin temas ettikleri karantinaya alınacak. Eğer bütün futbolcular ve teknik ekip temas ettiyse ne olacak? Herkes karantinadayken maç nasıl oynanacak?

    6- MESAFE NASIL KORUNACAK?
    "6 kişiyle idman" diyen TFF; teknik heyet, 5 hakem, güvenlik, yayıncı kuruluş, medya mensupları, sağlık ve stadyum görevlilerinin yer aldığı maçlarda sosyal mesafeyi nasıl sağlayacak?



    KAFALAR ÇOK KARIŞIK
    Ligleri başlatmak isteyen TFF'nin raporu, herkesin kafasının karışık olduğunu gösterdi.

    DÖNÜŞ DEĞİL DÖNMEME ÖNERİSİ!
    Twitter'da 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' için, "Bu maddelere göre ismi 'Futbola Dönmeme Öneri Protokolü' olmalıydı. Böyle liglerin oynanması imkansız" denildi.

    Haberler Spor Bu şartlarda oynamak imkansız! TFF Sağlık Kurulu’nun 222 maddelik raporu büyük tartışma yarattı...
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