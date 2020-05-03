Salgın nedeniyle duran ligleri yeniden başlatmak isteyen Futbol Federasyonu'nun oluşturduğu Sağlık Kurulu önceki akşam 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü yayınladı. Ancak protokolde belirlenen tedbirler; kulüpler, teknik adamlar ve futbolcular arasında büyük tartışma yarattı. İşte "Bu şartlarda futbol nasıl oynanacak?" sorusunu akıllara getiren o maddeler:
1- HER ŞEY VAR, ASIL KONU YOK!
Kurul, virüse nasıl yakalanılmayacağını, yakalandığında da ne yapılması gerektiği ortaya koymuş. Ancak 222 madde arasında futbolun nasıl oynanacağına dair tek bir açıklama bulunmuyor.
2 - İTİRAZLAR HOPARLÖRDEN Mİ?
İdmanlarda 4 metre kuralı koyan TFF maçlarda ne yapacak? Futbolcular birbirlerine dokunmadan mı mücadele edecek? Tartışmalı pozisyonlarda hakeme itirazlarını hoparlörden mi yapacaklar.
3 - VİRÜS TERLE BULAŞMIYOR MU?
İdmanlarda tükürmesi veya sümkürmesi gereken futbolcu saha kenarına gelecek. Ancak futbolcunun terinin çimlere akması göz ardı edilmiş! Tükürmeyle yayılan virüs, ter ile yayılmıyor mu?
4- TAÇLAR ELLE ATILMAYACAK MI?
Tesislere 10 dakika arayla gelme şartı koyan TFF futbolcuları da maçlara 10'ar dakika arayla mı çıkartacak! El ile bulaşma riskine karşı taç atışları mı yasaklanıp yeni kural mı konulacak?
5- YA HERKES TEMAS ETTİYSE?
Bir takımda testi pozitif çıkan kişinin temas ettikleri karantinaya alınacak. Eğer bütün futbolcular ve teknik ekip temas ettiyse ne olacak? Herkes karantinadayken maç nasıl oynanacak?
6- MESAFE NASIL KORUNACAK?
"6 kişiyle idman" diyen TFF; teknik heyet, 5 hakem, güvenlik, yayıncı kuruluş, medya mensupları, sağlık ve stadyum görevlilerinin yer aldığı maçlarda sosyal mesafeyi nasıl sağlayacak?