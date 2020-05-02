Coronavirüs nedeniyle duran futbolun yeniden başlaması için çalışmalar yapan TFF Sağlık Kurulu, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nü yayınladı. Protokol; hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor. Alınan birçok önlemin yer aldığı protokole göre futbolcu, antrenör ve kulüp çalışanları 4'er kez hızlı testten (PCR) geçirilecek.
Toplu idmanlarda sadece 1 antrenör, 1 doktor ve 1 masörün yer almasına izin verilecek, 4 metre mesafe kuralı uygulanacak. Ayrıca futbolcular dışında herkes maske takacak. Topsuz idmanlarda ise sahada aynı anda 6 futbolcunu yer alabilecek. Protokolde kamp ve konaklama konusundaki önlem paketleri de yer aldı. Buna göre odalarda 1 futbolcunun kalacağı şartlar oluşturulacak.
POZİTİF VAKA OLURSA HERKESE YENİ TEST
Takım içinde 1 kişinin testi pozitif çıkarsa o gün tesis içindeki herkes yeniden teste girecek. Tesis dışındakiler 24 saat içinde teste sokulacak. Hasta kişi Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek. Ailesi ve yakınları evde karantina altına alınacak. O gün planlanan idman iptal edilecek. Tesis dezenfekte edilecek.
SÜREÇ GELİŞTİKÇE PAYLAŞILACAK
Sağlık Kurulu; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.
Toplu idmanlarda sadece 1 antrenör, 1 doktor ve 1 masörün yer almasına izin verilecek, 4 metre mesafe kuralı uygulanacak. Ayrıca futbolcular dışında herkes maske takacak. Topsuz idmanlarda ise sahada aynı anda 6 futbolcunu yer alabilecek. Protokolde kamp ve konaklama konusundaki önlem paketleri de yer aldı. Buna göre odalarda 1 futbolcunun kalacağı şartlar oluşturulacak.
POZİTİF VAKA OLURSA HERKESE YENİ TEST
Takım içinde 1 kişinin testi pozitif çıkarsa o gün tesis içindeki herkes yeniden teste girecek. Tesis dışındakiler 24 saat içinde teste sokulacak. Hasta kişi Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek. Ailesi ve yakınları evde karantina altına alınacak. O gün planlanan idman iptal edilecek. Tesis dezenfekte edilecek.
SÜREÇ GELİŞTİKÇE PAYLAŞILACAK
Sağlık Kurulu; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.