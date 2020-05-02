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    • Spor
    • 02.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Neymar, müzik konusundaki yeteneklerini sergilerken, Serdar Aziz'den "Evde kal" mesajı geldi. Beşiktaşlı Boateng, oyun oynadığı anları paylaşırken, Hüseyin Türkmen de antrenman görüntülerini Instagram hesabında yayınladı.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Neymar, müzik konusundaki yeteneklerini sergilerken, Serdar Aziz'den "Evde kal" mesajı geldi. Beşiktaşlı Boateng, oyun oynadığı anları paylaşırken, Hüseyin Türkmen de antrenman görüntülerini Instagram hesabında yayınladı.

    SERDAR AZİZ
    F.Bahçeli futbolcu, ailesiyle birlikte takipçilerine "Evde kal, güvende kal" diyerek seslendi.



    BOATENG
    Boş vaktini savaş oyunu oynayarak değerlendiren Boateng, kendisini oyuna kaptırmış gözüküyor.



    NEYMAR
    Daha önce piyano ve gitar çalan Neymar, şimdi de şarkı söyleyerek yeteneklerini gösterdi.



    VAN PERSIE
    Bir dönen F.Bahçe'de de oynayan Van Persie, antrenman arkadaşı olarak oğlunu seçmiş durumda.



    HÜSEYİN TÜRKMEN
    Trabzon'un genç futbolcusu yaylada yaptığı çalışmayı, "Ara vermek yok" notu ile paylaştı.



    MARCAO
    G.Saray'ın Brezilyalı oyuncusu futbol topunu ayağıyla basket potasına göndermeye çalıştı.
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