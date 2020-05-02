Spor dünyasında corona günlüğü

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Neymar, müzik konusundaki yeteneklerini sergilerken, Serdar Aziz'den "Evde kal" mesajı geldi. Beşiktaşlı Boateng, oyun oynadığı anları paylaşırken, Hüseyin Türkmen de antrenman görüntülerini Instagram hesabında yayınladı.F.Bahçeli futbolcu, ailesiyle birlikte takipçilerine "Evde kal, güvende kal" diyerek seslendi.Boş vaktini savaş oyunu oynayarak değerlendiren Boateng, kendisini oyuna kaptırmış gözüküyor.Daha önce piyano ve gitar çalan Neymar, şimdi de şarkı söyleyerek yeteneklerini gösterdi.Bir dönen F.Bahçe'de de oynayan Van Persie, antrenman arkadaşı olarak oğlunu seçmiş durumda.Trabzon'un genç futbolcusu yaylada yaptığı çalışmayı, "Ara vermek yok" notu ile paylaştı.G.Saray'ın Brezilyalı oyuncusu futbol topunu ayağıyla basket potasına göndermeye çalıştı.