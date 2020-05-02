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    • Spor
    • 02.05.2020 Gazete
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    Mourinho ihtiyaç sahipleri için sebze ve meyve taşıyor

    Jose Mourinho'dan anlamlı hareket… 'Special one (özel biri)' lakaplı Portekizli teknik adam, kulübü Tottenham'ın tesislerinde yer alan bahçelerde yetiştirilen taze sebze ve meyvelerin coronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine gönderilmesinde yardım ediyor.

    Özel bir hareket
    Jose Mourinho'dan anlamlı hareket… 'Special one (özel biri)' lakaplı Portekizli teknik adam, kulübü Tottenham'ın tesislerinde yer alan bahçelerde yetiştirilen taze sebze ve meyvelerin coronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine gönderilmesinde yardım ediyor. Mourinho'nun corona sürecindeki ilk yardımı bu değil. Portekizli hoca bir süre önce de erzak yardımında bulunmuştu.

    LİGDE KALAN 9 MAÇ OYNANMALI
    Yardımlarıyla gündeme gelen Mourinho, Premier Lig'de kalan 9 maçın oynanması gerektiğini söyledi. Mou, "Sezon tamamlanmalı" dedi.
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