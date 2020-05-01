





Teknik direktör arayan Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın ismi etrafında yoğunlaşmış durumda. Bir süre önce Dinamo Zagreb'den ayrılan ve şu an boşta olan Hırvat teknik direktör; hırslı, istekli, coşkulu, inatçı ve kaybetmeyi sevmeyen yapısıyla ön plana çıkıyor.



KULÜBEDE YERİNDE DURMUYOR

Bjelica, kulübede bir an olsun yerine oturamayan, dinamik bir teknik adam. Hırslı yapısını oyuncularına da yansıtan Hırvat hocanın takımları agresif oyunları ile göze çarpıyor.