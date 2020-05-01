Teknik direktör arayan Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın ismi etrafında yoğunlaşmış durumda. Bir süre önce Dinamo Zagreb'den ayrılan ve şu an boşta olan Hırvat teknik direktör; hırslı, istekli, coşkulu, inatçı ve kaybetmeyi sevmeyen yapısıyla ön plana çıkıyor.
KULÜBEDE YERİNDE DURMUYOR
Bjelica, kulübede bir an olsun yerine oturamayan, dinamik bir teknik adam. Hırslı yapısını oyuncularına da yansıtan Hırvat hocanın takımları agresif oyunları ile göze çarpıyor.
TAKIM OYUNUNA İNANIYOR
Bjelica takım oyununa inanan ve toplu halde hücum ile toplu halde savunma yapılmasını isteyen bir hoca. Kaybetmeyi sevmemesi ve inatçı tutumu en önemli özelliklerinden.
KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR
Zagreb ile Hırvat liginde iki şampiyonluk yaşayan Bjelica, F.Bahçe gibi bir büyük kulüpte kendisini Avrupa'da kanıtlamak istiyor.
BJELICA BASKIYI KALDIRMALI
Fener'in eski hocası Otto Baric, vatandaşı Bjelica'nın Sarı-Lacivertli takımın başına geçmesi durumunda baskıyı iyi yönetmesi gerektiğini söyledi.
Baric, "F.Bahçe'de büyük bir başarı baskısı vardır. Bjelica bunu iyi yönetebilmeli. Kadroyu da transferlerle geliştirmeli" dedi.
RAZVAN BEKLEMEYE ALINDI
Teknik direktör konusunda önceliği Bjelica'ya veren F.Bahçe yönetimi, adaylar arasında bulunan Ravzan Lucescu'yu beklemeye aldı. Yönetimin, Bjelica ile temasların sürdüğü müddetçe başka bir hoca ile görüşmeyeceği, olumsuz bir durumda alternatif isimlerle temasa geçileceği öğrenildi.