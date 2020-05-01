Yaklaşık 20 gün önce TAKVİM'in yazdığı Vizinger transfer haberi, genç yıldızın menajeri tarafından doğrulandı. Cimbom, Falcao'ya alternatif oluşturacak bir golcü arayışında. Hedefteki isim de Hırvat golcü Dario Vizinger… Sloven basını da G.Saray'ın Vizinger'i istediğini yazdı.
TERİM DE ÇOK İSTİYOR
Galatasaray Yönetimi'nin Hırvat golcü Vizinger'in menajeri ile sürekli temas halinde olduğu ve transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Fatih Terim bu transferi çok istiyor.
PAZARLIK YAPACAKLAR
Vizinger'in Sloven ekibi Celje ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor... Sarı-Kırmızılılar yüksek bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Yönetim, son kez Celje ile görüşecek…
KRALLIKTA İLK SIRADA
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Dario Vizinger, bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 karşılaşmada 18 gole imza attı... Celje'nin 21 yaşındaki yıldız golcüsü gol krallığında ilk sırada…
TAKVİM, daha önce yazmıştı...
TERİM DE ÇOK İSTİYOR
Galatasaray Yönetimi'nin Hırvat golcü Vizinger'in menajeri ile sürekli temas halinde olduğu ve transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Fatih Terim bu transferi çok istiyor.
PAZARLIK YAPACAKLAR
Vizinger'in Sloven ekibi Celje ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor... Sarı-Kırmızılılar yüksek bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Yönetim, son kez Celje ile görüşecek…
KRALLIKTA İLK SIRADA
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Dario Vizinger, bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 karşılaşmada 18 gole imza attı... Celje'nin 21 yaşındaki yıldız golcüsü gol krallığında ilk sırada…
TAKVİM, daha önce yazmıştı...