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    • Spor
    • 01.05.2020 Gazete
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    Galatasaray, için bastırıyor! Menajeri görüşmeyi doğruladı...

    Gelecek sezon ’ya alternatif golcü arayan Cimbom, Hırvat golcü için bastırıyor… Genç golcünün menajeri de G.Saray ile görüştüğünü açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, Celje'de forma giyen 21 yaşındaki golcü için Sloven ekibiyle de son bir görüşme yapacak… Aslan, Vizinger için yüksek bir bonservis ücreti ödemek istemiyor.

    Aslan kral Vizinger
    Yaklaşık 20 gün önce TAKVİM'in yazdığı Vizinger haberi, genç yıldızın menajeri tarafından doğrulandı. Cimbom, Falcao'ya alternatif oluşturacak bir golcü arayışında. Hedefteki isim de Hırvat golcü … Sloven basını da G.Saray'ın Vizinger'i istediğini yazdı.

    TERİM DE ÇOK İSTİYOR
    Galatasaray Yönetimi'nin Hırvat golcü Vizinger'in menajeri ile sürekli temas halinde olduğu ve transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. bu transferi çok istiyor.



    PAZARLIK YAPACAKLAR
    Vizinger'in Sloven ekibi Celje ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor... Sarı-Kırmızılılar yüksek bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Yönetim, son kez Celje ile görüşecek…

    KRALLIKTA İLK SIRADA
    Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Dario Vizinger, bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 karşılaşmada 18 gole imza attı... Celje'nin 21 yaşındaki yıldız golcüsü gol krallığında ilk sırada…


    TAKVİM, daha önce yazmıştı...

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