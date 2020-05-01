Başkan Cengiz korkuttu!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'Aşırı halsizlik ve kilo kaybı' nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Mustafa Cengiz'e ilk olarak coronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi (Bilgisayarlı tomografi çekimleri( yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi. Kulüpler Birliği de geçmiş olsun mesajı çekti. Mesajda " Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendik. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.