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    • Spor
    • 01.05.2020 Gazete
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    Başkan Cengiz korkuttu!

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'Aşırı halsizlik ve kilo kaybı' nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Mustafa Cengiz'e ilk olarak coronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi.

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'Aşırı halsizlik ve kilo kaybı' nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Mustafa Cengiz'e ilk olarak coronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi (Bilgisayarlı tomografi çekimleri( yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi. Kulüpler Birliği de geçmiş olsun mesajı çekti. Mesajda " Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendik. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
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