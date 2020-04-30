Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…
MAX KRUSE
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu evinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.
KARIUS
Beşiktaş ile ayrılık aşamasındaki Karius, mutfağa girdi. Yemek konusunda hünerlerini gösterdi.
DJOKOVIC
Teniste erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in uzayan saçları evde eşi tarafından kesildi.
MERİH
Merih Demiral, Alanyasporlu Josef Sural'ı ölümünün 1. yıl dönümünde yayınladığı mesajla andı.
UMUT MERAŞ
Bir sağlık çalışanı kıyafetinin arkasına Umut Meraş'ın ismini yazdı. Milli yıldız bu fotoğrafı paylaştı.
LEMINA
G.Saraylı futbolcu evde yaptığı antrenmanı "Night work (gece çalışması) notu ile paylaştı.
MAX KRUSE
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu evinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.
KARIUS
Beşiktaş ile ayrılık aşamasındaki Karius, mutfağa girdi. Yemek konusunda hünerlerini gösterdi.
DJOKOVIC
Teniste erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in uzayan saçları evde eşi tarafından kesildi.
MERİH
Merih Demiral, Alanyasporlu Josef Sural'ı ölümünün 1. yıl dönümünde yayınladığı mesajla andı.
UMUT MERAŞ
Bir sağlık çalışanı kıyafetinin arkasına Umut Meraş'ın ismini yazdı. Milli yıldız bu fotoğrafı paylaştı.
LEMINA
G.Saraylı futbolcu evde yaptığı antrenmanı "Night work (gece çalışması) notu ile paylaştı.