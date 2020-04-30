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    • Spor
    • 30.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



    MAX KRUSE
    'nin Alman futbolcusu evinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya çalışıyor.



    KARIUS
    ile ayrılık aşamasındaki Karius, mutfağa girdi. Yemek konusunda hünerlerini gösterdi.



    DJOKOVIC
    Teniste erkekler dünya 1 numarası 'in uzayan saçları evde eşi tarafından kesildi.



    MERİH
    Merih Demiral, Alanyasporlu Josef Sural'ı ölümünün 1. yıl dönümünde yayınladığı mesajla andı.



    UMUT MERAŞ
    Bir sağlık çalışanı kıyafetinin arkasına 'ın ismini yazdı. Milli yıldız bu fotoğrafı paylaştı.



    LEMINA
    G.Saraylı futbolcu evde yaptığı antrenmanı "Night work (gece çalışması) notu ile paylaştı.
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