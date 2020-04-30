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    • Spor
    • 30.04.2020 Gazete
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    'ta 12.5 milyon ’luk feda krizi! Çebi’nin indirim isteğine sıcak bakılmadı...

    'ta kriz büyüyor. Başkan Çebi'nin özellikle yüksek ücret alan oyuncular için, "Ya indirimi kabul ederler ya da giderler" demesi ortalığı karıştırdı. Vida, Ljajic, Lens, Oğuzhan, Ruiz ve Roco indirimi kabul etmedi. 6 oyuncunun yıllık maliyeti 12.5 milyon ediyor.

    12.5 milyon Euro’luk feda krizi

    Beşiktaş'ta kriz büyüyor. Başkan Çebi'nin özellikle yüksek ücret alan oyuncular için, "Ya indirimi kabul ederler ya da giderler" demesi ortalığı karıştırdı.



    Vida yılda 3 milyon ile başı çekerken onu 2.2 milyon Euro ile Ljajic, 2'şer milyon Euro ile Lens ve Oğuzhan izliyor.

    MADDİ KÜLFET YÜKSEK
    Diğer oyunculardan Ruiz 1.8 milyon Euro ve Roco yılda 1.5 milyon Euro alıyor. 6 oyuncunun yıllık maaşı 12.5 milyon Euro gibi yüksek bir rakamı buluyor. Bu da maddi külfeti artırıyor.



    YASAL BİR DAYANAĞI YOK
    FIFA'nın futbolcuların yıllık alacaklarında indirim yapılması gibi bir kararı yok. Çebi'nin oyuncularından indirime gitmesini istemesinin yasal bir dayanağı bulunmaması kriz çıkardı.

    BELKİ YÜZDE 10 İNDİRİM
    Yönetimin isteğine olumlu cevap verilmedi. Bazı oyuncuların ise ancak yüzde 10'luk bir indirimi kabul edeceği konuşuluyor. Bu oyuncular geri adım atmaz ya da satılamazsa kriz büyüyecek.



    YENİ BİR     SPONSOR ARANIYOR
    Beşiktaş Futbol takımı forma göğüs reklam sponsoru Vodafone'nun önünüzdeki sene için devam etmeme kararı, yöneticileri düşündürüyor. Vodafone'nun aldığı bu karar sonrası 'ın kaybı 18 milyon TL olurken yönetimin ilk olarak BEKO'nun kapısını çalacağı öne sürüldü.


    Haberler Spor Beşiktaş'ta 12.5 milyon Euro’luk feda krizi! Çebi’nin indirim isteğine sıcak bakılmadı...
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