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    • Spor
    • 29.04.2020 Gazete
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    Villa’nın yaptığı şiddet sevgilisini isyan ettirdi

    forması giyen ’nın kız arkadaşı , Villa’dan şiddet gördüğünü söyleyerek dayak sonrasındaki fotoğrafları paylaştı.

    Villa’nın yaptığı şiddet sevgilisini isyan ettirdi
    Boca Juniors forması giyen 'nın kız arkadaşına şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 2018'den bu yana Boca forması giyen Villa bu sefer futbol dışı bir konuyla gündeme geldi.

    Kolombiyalı futbolcunun kız arkadaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Villa'dan şiddet gördüğünü iddia etti.



    Aylardır şiddete maruz kaldığını belirten Cortes, "Ne yazık ki bunu yapmam gerekti. Artık dayanamıyorum. İşte gerçek Sebastian Villa" dedi.
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