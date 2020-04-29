Villa’nın yaptığı şiddet sevgilisini isyan ettirdi

Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa'nın kız arkadaşına şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 2018'den bu yana Boca forması giyen Villa bu sefer futbol dışı bir konuyla gündeme geldi.
Aylardır şiddete maruz kaldığını belirten Cortes, "Ne yazık ki bunu yapmam gerekti. Artık dayanamıyorum. İşte gerçek Sebastian Villa" dedi.
Kolombiyalı futbolcunun kız arkadaşı Daniela Cortes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Villa'dan şiddet gördüğünü iddia etti.
Aylardır şiddete maruz kaldığını belirten Cortes, "Ne yazık ki bunu yapmam gerekti. Artık dayanamıyorum. İşte gerçek Sebastian Villa" dedi.