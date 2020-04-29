



BİZİM HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Ligin kalan 8 haftalık bölümündeki hedefleri için de konuşan Ertuğrul Doğan sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için de kalan 8 haftalık bölümde herkes elinden geleni yapacaktır. Gönül ister ki seyircimizle birlikte oynayalım ama önce sağlık gelir. Bilim Kurulu'nun kararı önemli. Tehdit oluşturacak bir durum varsa seyircisiz oynanmalı."