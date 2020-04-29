Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sezonun kalan bölümünü oynamak için sabırsızlandıklarını söyledi. Doğan, "Oyuncular taraftarları, taraftarlar oyuncuları çok özledi. Ülkemiz coronavirüsle mücadelede önemli bir noktaya geldi. Gerekli tedbirler alındıktan sonra herkesin kafası rahatladıktan sonra benim de düşüncem haziranın ikinci haftası gibi liglerin tekrar oynanmaya başlayacağı yönünde. Bir hafta önceye de alınabilir" dedi.
BİZİM HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Ligin kalan 8 haftalık bölümündeki hedefleri için de konuşan Ertuğrul Doğan sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için de kalan 8 haftalık bölümde herkes elinden geleni yapacaktır. Gönül ister ki seyircimizle birlikte oynayalım ama önce sağlık gelir. Bilim Kurulu'nun kararı önemli. Tehdit oluşturacak bir durum varsa seyircisiz oynanmalı."
LİG OYNANMAZSA EMEĞİMİZ YOK SAYILAMAZ
Allah göstermesin kötü düşünmek istemiyoruz ama durum kötüye giderse lig oynanmayacak gibi bir durum oluşursa o zaman kimse kusura bakmasın 'Burada bir emek var. Bunun yok sayılması gibi bir durum söz konusu olamaz.' " ifadelerini kullandı.