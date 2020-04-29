Ronaldinho: Sahte olduğunu bilmiyordum (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Sahte pasaportla Paraguay'a girmeye çalışırken yakalanan ve tutuklanan Ronaldinho, ilk kez konuştu. Ronaldinho, "Güvenlik görevlileri pasaportların sahte olduğunu söylediklerinden neye uğradığımı şaşırdım. Buraya bir iş ortaklığı ve otobiyografimin Paraguay'daki yayın haklarını almak için gelmiştik. Her şey düzelsin diye dua ediyorum" dedi.





E-FUTBOLDA TÜRKİYE EURO 2020 BİLETİNİ ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, E-Spor'da Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği milli takım, play-off grubunu üçüncü sırada tamamlayarak E-EURO 2020 biletini aldı. 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği şampiyonada müsabakalar, 23-24 Mayıs'ta oynanacak.



TREY THOMPKİNS İÇİN AVANTAJ FENER'DE

Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz günlerde teklif yaptığı ABD'li power forvet Trey Thompkins için bir iddia daha geldi. İspanyol basını "Real teklifini yükseltmiş değil. Bu durum Fenerbahçe'yi daha avantajlı hale getiriyor" ifadelerini kullındı. Coronavirüs'e yakalanan ilk basketbolcu olan Thompkins'i Sarı-Laciveritliler önceki sezon da istemişti.





