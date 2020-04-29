Lig oynanmazsa kayıp 1 milyar lira

Aktif Bank'ın hazırladığı 'Kovid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi Raporu'na göre Süper Lig, salgın nedeniyle maç günü, yayın ve ticari gelirlerde 1 milyar liralık kayıp yaşayabilir. Süper Lig'in pandemi döneminde en hızlı harekete geçen organizasyon olduğunun belirtildiği raporda, ilk pozitif vakanın görülmesinin ardından Premier Lig'de 42 gün, Bundesliga'da 38 gün, La Liga'da 41 gün, Ligue 1'de 52 gün, Serie A'da 39 gün, Türkiye'de ise 8 gün sonra maçların ertelendiği vurgulandı. 5 büyük ligin yıllık geliri 18 milyar Euro'yu bulurken, 6 milyar Euro'luk geliriyle Premier Ligi zirvede yer alıyor. Maçların oynanmaması durumunda Premier Lig'deki kaybın 1 milyar Euro'nun üzerinde olacağı tahmin ediliyor.