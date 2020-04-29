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    • Spor
    • 29.04.2020 Gazete
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    Lig oynanmazsa kayıp 1 milyar lira

    'ın hazırladığı 'Kovid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi Raporu'na göre , salgın nedeniyle maç günü, yayın ve ticari gelirlerde 1 milyar liralık kayıp yaşayabilir.

    Lig oynanmazsa kayıp 1 milyar lira
    'ın hazırladığı 'Kovid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi Raporu'na göre , salgın nedeniyle maç günü, yayın ve ticari gelirlerde 1 milyar liralık kayıp yaşayabilir. Süper Lig'in pandemi döneminde en hızlı harekete geçen organizasyon olduğunun belirtildiği raporda, ilk pozitif vakanın görülmesinin ardından 'de 42 gün, Bundesliga'da 38 gün, 'da 41 gün, Ligue 1'de 52 gün, Serie A'da 39 gün, 'de ise 8 gün sonra maçların ertelendiği vurgulandı. 5 büyük ligin yıllık geliri 18 milyar Euro'yu bulurken, 6 milyar Euro'luk geliriyle Premier Ligi zirvede yer alıyor. Maçların oynanmaması durumunda Premier Lig'deki kaybın 1 milyar Euro'nun üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
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